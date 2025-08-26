Hartalika Teej 2025: आज है हरतालिका तीज, अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत, ऐसे मिलेगा शिव-पार्वती का आशीर्वाद
Hartalika Teej 2025: आज है हरतालिका तीज, अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत, ऐसे मिलेगा शिव-पार्वती का आशीर्वाद

Hartalika Teej 2025: आज उत्तर प्रदेश में हरतालिका तीज मनाई जा रही है. भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह तीज मनाई जाती है. जिसे सुहाग का पर्व माना जाता है. इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:34 AM IST
Hartalika Teej 2025: उत्तर प्रदेश में आज हरतालिका तीज है. हर साल यह सुहाग का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है. इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. ऐसे में आज अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई. इसके अलावा अन्य जिलों में भी श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया. 

हरतालिका तीज पर शिव मंदिरों में सुहागिन महिलाओं का तांता लगा हुआ है. शुभ मुहूर्त पर सुहागिनें दुल्हन की तरह सज-संवर कर पूरी विधि-विधान से पूजा करेंगी. इस बार पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 56 मिनट से लेकर 8 बजकर 31 मिनट तक है. 

क्या है व्रत की मान्यता?
कहते हैं इसी दिन महादेव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था. महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठोर तप किया था. इसी वजह से यह व्रत मनचाहे पति की इच्छा और सौभाग्य के लिए किया जाता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं 24 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं.

ये पूजा सामग्री जरूरी
मान्यताओं के मुताबिक, हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को पूजा के लिए सुबह जल्दी स्नान-ध्यान करके निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए. इसके बाद पूजा की तैयारी करें. इस दिन शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखें. पूजा से जुड़ी तमाम चीजें, जैसे भगवान गणेश, शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें. आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं. पूजा के लिए फूल, फल, दीप आसन, कपड़ा, जल, अक्षत, चंदन, पान, 16 श्रृंगार, प्रसाद इकट्ठा कर लें. फिर पूजा शुरू करें.

कैसे करें पूजा-अर्चना?
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, आप सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें. फिर मां पार्वती और महादेव की पूजा करें. गंगाजल से भगवान को स्नान कराएं. इसके बाद चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र. प्रसाद और 16 श्रृंगार आदि माता पार्वती को अर्पित करें. फिर धूप-दीप जलाएं और हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ें. पूजा में कथा का पाठ करना या सुनना जरूरी माना जाता है.

मान्यता हैं कि हरतालिका तीज व्रत गर्भवती महिलाओं के साथ ही रोगग्रस्त, बुजुर्ग, कुंवारी कन्याओं और जिन महिलाओं को व्रत के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: हरतालिका तीज पर करें यूपी के इन 5 मंदिरों के दर्शन, शिव-पार्वती होंगे प्रसन्न, पूरी होगी हर मनोकामना

