जिनसे लड़ी लड़ाई, अब उन्हीं के कॉलेज में उतरेंगी विनेश फोगाट, कहा- ये मेरे लिए किसी मानसिक चुनौती से कम नहीं

Ayodhya News: अयोध्या में मीडिया से बातचीत के दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि वह गोंडा जा रही हैं, जहां उनका वेरिफिकेशन होना है. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि प्रभु राम ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है.
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अयोध्या/प्रवेश पांडेय: हरियाणा की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट सोमवार को अयोध्या पहुंचीं, जहां उन्होंने रामलला और हनुमंत लला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वह गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित नेशनल ओपन रेसलिंग रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने रवाना हुईं.
खास बात यह है कि यह प्रतियोगिता बृज भूषण शरण सिंह के विद्यालय परिसर में आयोजित हो रही है, जिनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर विनेश फोगाट लंबे समय तक आंदोलन का चेहरा बनी रही थीं. अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि वह गोंडा जा रही हैं, जहां उनका वेरिफिकेशन होना है. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु राम ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है. मैं रामलला का आशीर्वाद लेकर नंदिनीनगर जाऊंगी.
अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को लेकर पूछे गए सवाल पर विनेश ने कहा कि देखा जाएगा, खेलती हूं कि नहीं खेलती हूं. वहीं सोशल मीडिया पर किए गए उनके शायरी वाले पोस्ट को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है, वह सबके सामने है और वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
उन्होंने भरोसा जताया कि रामलला की धरती पर आने से उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और वह देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं. कारण बताओ नोटिस के सवाल पर विनेश ने कहा कि उन्हें जवाब देने का मौका मिला है और वह अपना पक्ष रखेंगी. वहीं बृज भूषण शरण सिंह के कॉलेज में प्रतियोगिता होने को लेकर उन्होंने कहा कि वहां जाकर खेलना मानसिक रूप से काफी कठिन है, लेकिन खिलाड़ी को वहीं जाना पड़ता है जहां प्रतियोगिता आयोजित होती है.
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