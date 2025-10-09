Advertisement
अयोध्या में धमाके से गिरा पूरा मकान, दो लोगों की मौत, कई घायल

Blast in Ayodhya: अयोध्या में गुरुवार को एक मकान तेज धमाके के साथ ढह गया. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 09, 2025, 08:48 PM IST
Ayodhya:  बुधवार को कानपुर के बाद गुरुवार शाम अयोध्या में तेज धमाका सुना गया. यहां पूराकलंदर इलाके में एक तेज धमाके से पूरा मकान ढह गया. मकान के मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है. घायल शख्स को इलाज के लिए आनन-फानन में अस्पताल भेजा गया है. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया
मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार उन्होंने एक तेज धमाका सुना,और देखा तो पूरा का पूरा मकान धमाके से ढह गया. बताया जा रह है जो मकान धमाके से गिरा है, उसमें पटाखे रखे गए थे. पटाखे अवैध रूप से रखे गए थे. मकान के मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है. हादसे की जानकारी मिलते पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. 

राहत और बचाव कार्य जारी
रेस्क्यू कर मलबे को हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई मलबे में दबा हो तो उसे बचाया जा सके. पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया है. और लोगों को वहां से दूर रहने के निर्देश दिये हैं क्योंकि हो सकता है कि मलबे में अभी भी कोई धमाका हो जाए. 

अधिकारियों और पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. 

कानपुर में भी अवैध पटाखों से धमाका
बता दें कि बुधवार 8 अक्टूबर को कानपुर में भी शाम को धमाका हुआ था. जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हालांकि किसी की जान नहीं गई थी. शुरूआत में ये धमाका दो स्कूटी में बताया जा रहा था लेकिन सीसीटीवी फुटेज से जब धमाके की सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए. धमाका एक दुकान में हुआ था जहां अवैध रूप से पटाखों का स्टॉक रखा था. प्रशासन ने इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं 5 पुलिस कर्मी और एक सीओ को सस्पेंड कर दिया गया. 

ये भी पढ़ें: कानपुर में मस्जिद के पास तेज धमाका, मूलगंज मिश्री बाजार में मची भगदड़, कई लोग घायल

