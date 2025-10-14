Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या में दीपोत्सव देखने का प्लान बना चुके हैं? बिना पास नहीं मिलेगी एंट्री, जानें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रॉसेस

Ayodhya Deepotsav 2025:भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या इस बार फिर दीपोत्सव की भव्य रोशनी से जगमगाएगी. 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय उत्सव में इस साल 30 लाख से अधिक दीये प्रज्जवलित किए जाएंगे. दीपोत्सव का भव्य समापन 19 अक्टूबर को होगा. यह कार्यक्रम अब केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और पर्यटन का एक विशाल आयोजन बन गया है, जो दुनियाभर का ध्यान आकर्षित करता है.

दीपोत्सव की विशेषताएं

दीपोत्सव केवल दीये जलाने का आयोजन नहीं है. यह भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का एक विशाल उत्सव बन गया है. इसमें हजारों स्वयंसेवक और कलाकार भाग लेते हैं. सरयू तट पर दीप जलाने के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें रामलीला, झांकियां, भजन और शास्त्रीय नृत्य शामिल हैं. यह उत्सव हर साल नए रंग और भव्यता के साथ मनाया जाता है.

सांस्कृतिक और तकनीकी कार्यक्रम

दीपोत्सव के दौरान मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन, लेजर शो और ध्वनि-प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से रामायण के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं. सरयू तट पर रंग-बिरंगे दीयों के बीच ये कार्यक्रम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. इसके अलावा, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक झाँकियों से उत्सव में भारतीय परंपरा की झलक मिलती है. यह अनुभव पर्यटकों के लिए यादगार बन जाता है.

दीपोत्सव की शुरुआत

अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव की शुरुआत 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई. सरकार ने इसे अयोध्या को सजाने और दिवाली को बड़े उत्सव के रूप में मनाने के उद्देश्य से आरंभ किया. तब से यह उत्सव हर साल नया विश्व रिकॉर्ड बनाता रहा है. सरयू नदी के तट पर लाखों दीपक जलाकर यह उत्सव पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आकर्षण बन गया है.

पास और पंजीकरण प्रक्रिया

दीपोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है. पंजीकरण फॉर्म में ईमेल, मोबाइल नंबर और आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड) भरना आवश्यक है. विद्यार्थी अपने स्कूल या कॉलेज के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ वीआईपी पास भुगतान पर भी उपलब्ध होते हैं. उसके लिए चार्ज की देने होता है.

डीएम कार्यालय से पास प्राप्त करना

कुछ विशेष पास सीधे जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं. इसके लिए आपको डीएम कार्यालय से संपर्क करना होता है. वहां आपको आवश्यक दस्तावेज जमा कर आवेदन करना पड़ता है. डीएम कार्यालय से जारी पास सीमित संख्या में होते हैं और मुख्यतः अधिकारियों, मीडिया या विशेष अतिथियों को दिए जाते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि उत्सव का आयोजन सुचारू और सुरक्षित ढंग से हो.

