Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2961048
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या में दीपोत्सव देखने का प्लान बना चुके हैं? बिना पास नहीं मिलेगी एंट्री, जानें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रॉसेस

Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या में दीपोत्सव तीन दिवसीय होता है, जो इस साल 17 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर को भव्य समापन करता है. अगर आप भी दीपोत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए पास की जरूरत पड़ेगी. आइए आपको बताते हैं कि कैसे पास बनवाएं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya Deepotsav 2025
Ayodhya Deepotsav 2025

Ayodhya Deepotsav 2025:भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या इस बार फिर दीपोत्सव की भव्य रोशनी से जगमगाएगी. 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय उत्सव में इस साल 30 लाख से अधिक दीये प्रज्जवलित किए जाएंगे. दीपोत्सव का भव्य समापन 19 अक्टूबर को होगा. यह कार्यक्रम अब केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और पर्यटन का एक विशाल आयोजन बन गया है, जो दुनियाभर का ध्यान आकर्षित करता है.

दीपोत्सव की विशेषताएं
दीपोत्सव केवल दीये जलाने का आयोजन नहीं है. यह भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का एक विशाल उत्सव बन गया है. इसमें हजारों स्वयंसेवक और कलाकार भाग लेते हैं. सरयू तट पर दीप जलाने के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें रामलीला, झांकियां, भजन और शास्त्रीय नृत्य शामिल हैं. यह उत्सव हर साल नए रंग और भव्यता के साथ मनाया जाता है. 

सांस्कृतिक और तकनीकी कार्यक्रम 
दीपोत्सव के दौरान मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन, लेजर शो और ध्वनि-प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से रामायण के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं. सरयू तट पर रंग-बिरंगे दीयों के बीच ये कार्यक्रम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. इसके अलावा, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक झाँकियों से उत्सव में भारतीय परंपरा की झलक मिलती है. यह अनुभव पर्यटकों के लिए यादगार बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दीपोत्सव की शुरुआत 
अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव की शुरुआत 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई. सरकार ने इसे अयोध्या को सजाने और दिवाली को बड़े उत्सव के रूप में मनाने के उद्देश्य से आरंभ किया. तब से यह उत्सव हर साल नया विश्व रिकॉर्ड बनाता रहा है. सरयू नदी के तट पर लाखों दीपक जलाकर यह उत्सव पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आकर्षण बन गया है.

पास और पंजीकरण प्रक्रिया 
दीपोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है. पंजीकरण फॉर्म में ईमेल, मोबाइल नंबर और आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड) भरना आवश्यक है. विद्यार्थी अपने स्कूल या कॉलेज के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ वीआईपी पास भुगतान पर भी उपलब्ध होते हैं. उसके लिए चार्ज की देने होता है. 

डीएम कार्यालय से पास प्राप्त करना 
कुछ विशेष पास सीधे जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं. इसके लिए आपको डीएम कार्यालय से संपर्क करना होता है. वहां आपको आवश्यक दस्तावेज जमा कर आवेदन करना पड़ता है. डीएम कार्यालय से जारी पास सीमित संख्या में होते हैं और मुख्यतः अधिकारियों, मीडिया या विशेष अतिथियों को दिए जाते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि उत्सव का आयोजन सुचारू और सुरक्षित ढंग से हो. 

और पढे़ं;  नोएडा की तरह चमकेगा यूपी का ये जिला! सुविधाओं से लैस होगा नया शहर, किसानों की जमीनें बनीं 'सोना'
 

TAGS

Ayodhya deepotsav 2025

Trending news

Ayodhya
श्रीराममंदिर के चारों द्वार होंगे संतों के नाम पर, सीएम योगी ने कही ये बड़ी बात
Uttar Pradesh Latest News
UP में दिवाली से पहले बिजली विभाग का बड़ा झटका, नया कनेक्शन 6 गुना किया महंगा !
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह, 125 मेधावी छात्रों को 140 स्वर्ण पदक
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड में चली सर्द हवाएं,पर्वतों में ठिठुरन और मैदानों में ‘गुलाबी ठंड’ का एहसास
Bareilly News
बरेली में आयकर का बड़ा एक्शन! मीट फैक्टरी पर दूसरे दिन भी छापामारी
Gorakhpur News
लग्‍जरी बस और हमसफर ट्रेने से हो रही नकली खोवे की सप्‍लाई, म‍िलावटखोरों से सावधान!
Ayodhya news
अयोध्‍या राम मंदिर में कैसा दिखता है राम दरबार? सामने आई खूबसूरत तस्वीरें
uksssc
UKSSSC ने पेपर लीक के बाद दो परीक्षाओं की डेट बदली, जानें अब कब होगा लिखित एग्‍जाम
Ahoi Ashtami 2025
यूपी का चमत्‍कारी कुंड! अहोई अष्टमी पर लगाएं डुबकी मिलेगा संतान सुख का आशीर्वाद
Barabanki News
शादी नहीं होगी..जयमाल के बाद तमतमाया दूल्हा! फेरों से पहले टूटा दुल्हन बनने का सपना