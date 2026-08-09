Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /तलाक से पहले आशिकी नहीं! पत्नी को प्रेमी संग देख भड़का पति, डाकघर के सामने बीच सड़क कर दी धुनाई

तलाक से पहले आशिकी नहीं! पत्नी को प्रेमी संग देख भड़का पति, डाकघर के सामने बीच सड़क कर दी धुनाई

Gonda Husband Wife Fight: गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र से पति-पत्नी और वो का मामला सामने आया है. यहां पति ने जब अपनी पत्नी को भाई के साले के साथ देखा तो बीच सड़क उसकी पिटाई कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 09, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:21 AM IST
तलाक से पहले आशिकी नहीं! पत्नी को प्रेमी संग देख भड़का पति, डाकघर के सामने बीच सड़क कर दी धुनाई
Image Credit: Gonda News

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तलाक से पहले आशिकी नहीं! पत्नी को प्रेमी संग देख भड़का पति, बीच सड़क कर दी धुनाई
2
3
4
5