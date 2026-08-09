/तलाक से पहले आशिकी नहीं! पत्नी को प्रेमी संग देख भड़का पति, डाकघर के सामने बीच सड़क कर दी धुनाई

4 साल पहले हुई थी दोनों की शादी

जानकारी के मुताबिक, 4 साल पहले कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरैना गांव के रहने वाले गोविंदा और प्रिया गौतम की शादी हुई थी. दोनों का एक बच्चा भी है. पीड़ित पति गोविंदा का आरोप है कि शादी के बाद उसकी पत्नी उसके साथ रहने के बजाय रिश्ते में लगने वाले राजू भैया के साले के साथ भाग गई. उसका कहना है कि पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है. गोविंदा का कहना है कि हमने 2 अगस्त 2026 को ही यह फैसला कर लिया था कि अब हमें साथ नहीं रहना है, लेकिन जब तक कोर्ट से हमारा तलाक मंजूर नहीं हो जाता, तब तक हमारे साथ रहे उनके साथ नहीं रह सकती है.