/तलाक से पहले आशिकी नहीं! पत्नी को प्रेमी संग देख भड़का पति, डाकघर के सामने बीच सड़क कर दी धुनाई

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Gonda Husband Wife Fight/ अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से पति-पत्नी और वो के विवाद का एक हाई-वोल्टेज ड्रामा सामने आया है. यहां नगर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहा स्थित प्रधान डाकघर के सामने शनिवार दोपहर करीब 4:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पति ने अपनी पत्नी को उसके कथित प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. फिर क्या था पति आग बबूला हो गया और बीच सड़क पर ही प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. घटना के वक्त पत्नी अपने प्रेमी को पति के चंगुल से बचाती और झगड़ा शांत कराने की मशक्कत करती नजर आई. किसी ने इस पूरे ड्रामे का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
4 साल पहले हुई थी दोनों की शादी
जानकारी के मुताबिक, 4 साल पहले कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरैना गांव के रहने वाले गोविंदा और प्रिया गौतम की शादी हुई थी. दोनों का एक बच्चा भी है. पीड़ित पति गोविंदा का आरोप है कि शादी के बाद उसकी पत्नी उसके साथ रहने के बजाय रिश्ते में लगने वाले राजू भैया के साले के साथ भाग गई. उसका कहना है कि पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है. गोविंदा का कहना है कि हमने 2 अगस्त 2026 को ही यह फैसला कर लिया था कि अब हमें साथ नहीं रहना है, लेकिन जब तक कोर्ट से हमारा तलाक मंजूर नहीं हो जाता, तब तक हमारे साथ रहे उनके साथ नहीं रह सकती है.
पीड़ित पति ने लगाए संगीन आरोप
घटना वाले दिन जब पति गोविंदा ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखा, तो वह उसे अपने साथ घर ले जाने लगा. पति का आरोप है कि जब वह अपनी पत्नी को ले जा रहा था, तब पत्नी के प्रेमी ने उसके साथ हाथापाई और मारपीट शुरू कर दी, जिसके जवाब में उसने भी प्रेमी पर हमला कर दिया. पीड़ित पति ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और हमारा एक बच्चा भी है जिसे यह छोड़कर आ गई है. अगर इसे उसी के साथ रहना था, तो पहले ही शादी कर लेती, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की?
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पीड़ित पति का कहना है कि मैंने कहा था कि जब 6 महीने में हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, तब वह उसके साथ रह सकती है, लेकिन कानूनन तलाक होने तक उसे मर्यादा में रहना होगा. बीच सड़क पर हुई इस मारपीट और बहसबाजी के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.