साहब, मेरी पत्नी से बचाओ, बहू और पड़ोसी संग मुझे पीटती है... रोते-कांपते घायल अधेड़ ने पुलिस से लगाई गुहार

अतुल कुमार यादव/गोंडा: वैसे तो अपने तमाम खबरें सुनी और पढ़ी होंगी कि संपत्ति, दहेज या किसी अन्य बहाने से पति अपनी पत्नी को पीटता है उसपर अत्याचार करता है उसे घर से निकालने की धमकी देता है. लेकिन लेकिन गोंडा में कुछ अलग ही मामला निकलकर सामने आया है. यहां एक अधेड़ का कहना है कि वह अपनी संपत्ति पत्नी के नाम कर चुका है. और उसकी पत्नी, बहू और पड़ोसी के साथ मिलकर आए दिन उससे मारपीट करती है.

क्या है पूरा मामला

यह अनोखा मामला दर्ज हुआ है गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र में. और घटना है परियावां गांव की, जहां की रहने वाले पवन कुमार मिश्रा ने गोंडा के तरबगंज थाने में तहरीर देकर अपनी पत्नी मीरा और पड़ोसी अशोक तिवारी के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज को लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया है. तरबगंज थाना पुलिस ने पीड़ित अशोक तिवारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि पत्नी की मार से घायल पवन कुमार मिश्रा का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरबगंज में इलाज कराया गया है. आरोप है कि पत्नी ने अपनी बहू और पड़ोसी के साथ मिलकर के अपने पति के जमकर पिटाई की है जिससे उनके हाथ में काफी गंभीर चोट आई है.

दरअसल पवन कुमार मिश्रा कुछ साल पहले अपनी पत्नी मीरा द्वारा लगातार की जा रही पिटाई से परेशान होकर अपनी तीन बीघा 18 डिसमिल जमीन खुद के खर्चे से अपनी पत्नी के नाम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ लगातार मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित पति ने बताई आपबीती

पीड़ित पति पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि मैं ग्राम नियवां गया था, उसके बाद मैं अपने घर पर पहुंचा तो अपनी पत्नी से हमने गमछा मांगा, इतने में ही मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करने लगी. अशोक तिवारी ने भी मेरी पत्नी के साथ मिलकर के मेरे साथ मारपीट किया है. मेरी पत्नी ने पहले मुझे हंसिया से मारा है जिससे मेरा हाथ कट गया फिर मुझे लाठी से मारा है. हमने अपनी पत्नी मीरा और जो हमारे पड़ोस के रहने वाले अशोक तिवारी हैं, दोनों लोगों के खिलाफ तरबगंज थाने में तहरीर दिया है. कई बार यह मेरे साथ मारपीट कर चुके हैं. मैंने कई बार यहां शिकायत किया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. हमारे बच्चे यहां पर नहीं बाहर रहते हैं. मेरी बहू भी घर पर रहती है वह मारने से नहीं रुकती है बल्कि वह चाहती है कि यह घर से निकल जाए. मैं अपनी पत्नी के नाम तीन बीघा 18 डिसमिल जमीन भी दे चुका हूँ. 2-3 बिस्वा खेत मेरा बचा है. 20 साल से मेरे साथ लगातार मारपीट जारी है मैं बहुत परेशान हो चुका हूं.

पत्नी के खिलाफ एक अधेड़ शख्स द्वारा दर्ज कराया ये मुकदमा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि अभी पत्नी की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है.

Watch Video: टावर पर चढ़ा सनकी अधेड़, गांव में मचा हड़कंप, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने ऐसे किया रेस्क्यू