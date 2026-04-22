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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बना रणभूमि का रनवे: आसमान में गरजे फाइटर जेट, दिखी वायुसेना की ताकत

Fighter Jets Landing on Expressway in UP: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बुधवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कुछ-कुछ युद्ध की तैयारी जैसे हालात लगे. यहां आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और तकनीकी विमान गरजे और  एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का अभ्यास किया.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 22, 2026, 03:37 PM IST
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग

Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एक बार फिर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करने का केंद्र बन गया है. भारतीय वायुसेना ने यहां एक भव्य युद्धाभ्यास के जरिए यह साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर देश के हाईवे भी हवाई अड्डों का विकल्प बन सकते हैं. इस विशेष अभ्यास के दौरान सुखोई-30MKI, मिराज-2000, जगुआर और स्वदेशी तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेस-वे पर लैंडिंग और टेकऑफ कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया. इसके अलावा C-295 जैसे टैक्टिकल एयरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया. 

इमरजेंसी में विमान लैंडिंग का अभ्यास
इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में वैकल्पिक रनवे के तौर पर एक्सप्रेस-वे की उपयोगिता को परखना है. युद्ध जैसे हालात में जब पारंपरिक एयरबेस निशाने पर आ सकते हैं, तब ऐसे हाईवे एयरस्ट्रिप वायुसेना के लिए बेहद अहम साबित होते हैं. यही कारण है कि इस अभ्यास में वायुसेना के लगभग सभी प्रमुख विमानों को शामिल किया गया. 

एक्सप्रेसवे का 12 कि.मी. हिस्सा बंद किया गया
सुरक्षा और संचालन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक्सप्रेस-वे के करीब 12 किलोमीटर हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. इस दौरान ट्रैफिक को अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया गया है, जो एक मई तक प्रभावी रहेगा. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में मुस्तैद हैं ताकि अभ्यास बिना किसी बाधा के पूरा हो सके. 

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इस तरह के आयोजन न सिर्फ रक्षा तैयारियों को मजबूत करते हैं, बल्कि स्थानीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय पहचान भी दिलाते हैं. सुल्तानपुर और आसपास के इलाके इस आयोजन के चलते देशभर में चर्चा का विषय बन गए हैं. 

पीएम मोदी ने 2021 में किया था उद्घाटन
गौरतलब है कि इस एयरस्ट्रिप का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. उस समय वे खुद C-130J हरक्यूलिस विमान से यहां उतरे थे. उद्घाटन के मौके पर भी फाइटर जेट्स ने आसमान में शानदार करतब दिखाए थे. इसके बाद जून 2023 में भी यहां बड़े पैमाने पर वायुसेना का अभ्यास आयोजित किया गया था. 

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर यह ताजा युद्धाभ्यास भारत की बढ़ती सैन्य तैयारी और रणनीतिक सोच का स्पष्ट संकेत है, जो हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है. 

ये भी पढ़ें: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौत का हाहाकार... दो कारों में टक्कर के बाद भीषण आग, 5 लोगों की मौत

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