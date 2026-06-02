IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में अवध विश्वविद्यालय का जलवा, देशभर में 138वां स्थान हासिल

Ayodhya News: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है. विश्वविद्यालय ने पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (IIRF) इंडिया इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में 138वां स्थान प्राप्त किया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में संस्थान को 18वां स्थान तथा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है.

इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि IIRF रैंकिंग 2026 में प्राप्त यह स्थान विश्वविद्यालय की जिम्मेदारियों को और बढ़ाता है. उन्होंने कहा कि यह सफलता पूरे विश्वविद्यालय परिवार को भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों को छूने तथा अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी.

कुलपति ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इंजीनियरिंग संस्थान के संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी. कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे. वहीं वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ल ने कहा कि आपसी समन्वय और टीम वर्क के बल पर ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है.

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विश्वविद्यालय के अधिकारी डॉ. पी. के. द्विवेदी ने बताया कि IIRF देश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी संस्थानों की रैंकिंग का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मानक है. उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्सिंग में उत्कृष्ट श्रेणी में स्थान प्राप्त हो चुका है. इस उपलब्धि पर आईटी संस्थान के निदेशक सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे संस्थान के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है.

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