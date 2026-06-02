Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3235928
Zee UP-UttarakhandAyodhya

IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में अवध विश्वविद्यालय का जलवा, देशभर में 138वां स्थान हासिल

Ayodhya News:  अवध विश्वविद्यालय ने अपने गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है. प्रतिष्ठित 'इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' (IIRF) इंडिया इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान को देश और प्रदेश स्तर पर शानदार रैंकिंग हासिल हुई है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 02, 2026, 05:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह
कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह

Ayodhya News: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है. विश्वविद्यालय ने पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (IIRF) इंडिया इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में 138वां स्थान प्राप्त किया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में संस्थान को 18वां स्थान तथा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है.

इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि IIRF रैंकिंग 2026 में प्राप्त यह स्थान विश्वविद्यालय की जिम्मेदारियों को और बढ़ाता है. उन्होंने कहा कि यह सफलता पूरे विश्वविद्यालय परिवार को भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों को छूने तथा अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी. 

कुलपति ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इंजीनियरिंग संस्थान के संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी. कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे. वहीं वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ल ने कहा कि आपसी समन्वय और टीम वर्क के बल पर ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्वविद्यालय के अधिकारी डॉ. पी. के. द्विवेदी ने बताया कि IIRF देश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी संस्थानों की रैंकिंग का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मानक है. उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्सिंग में उत्कृष्ट श्रेणी में स्थान प्राप्त हो चुका है. इस उपलब्धि पर आईटी संस्थान के निदेशक सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे संस्थान के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है. 

और पढे़ं: 

अयोध्या को नंबर-1 बनाने की तैयारी: नगर निगम ने शुरू किया ‘गंदगी पर प्रहार’ अभियान

राम मंदिर में शुक्रवार को भव्य ध्वजारोहण समारोह, जानें डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत कौन-कौन हस्तियां होंगी शामिल 

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ayodhya news

Trending news

surya chauhan murder case
सूर्या चौहान हत्याकांड में सीएम योगी ने पोछे परिवार के आंसू, एक सदस्य को मिली नौकरी
baghpat news
PWD ने दिया 120 परिवार के मकान पर नोटिस, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
Ayodhya news
IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में अवध विश्वविद्यालय का जलवा, देशभर में 138वां स्थान
prayagraj latest news
मकान पर ताला, अंदर मिले तीन शव...हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस
Kushinagar News
सीएम योगी का बड़ा ऐलान, फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम अब होगा ‘पावागढ़’
Agson Global NARCL Case
₹2,172 करोड़ का कर्ज... ₹579 करोड़ में सेटलमेंट! Agson Global डील पर उठ रहे हैं सवाल
Rampur News
रामपुर कैंटीन संचालक हत्याकांड! ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दोस्तों ने की ये वारदात
delhi noida metro
नोएडा में मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, मेट्रो के आगे कूदा अधेड़ शख्स
Jhansi News
शराबियों से परेशान महिलाएं आग बबूला, शराब की दुकान का ताला तोड़ फूंक डाली पेटियां
Ghaziabad News
सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, अवैध मदरसे सील