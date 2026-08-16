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IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, अंबेडकरनगर में लूटपाट के बाद उतारा मौत के घाट

Ambedkarnagar News: आईपीएस आशुतोष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर के पद पर तैनात हैं. बीती रात उनकी मां की हत्या कर दी गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 16, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:18 PM IST
IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, अंबेडकरनगर में लूटपाट के बाद उतारा मौत के घाट
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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