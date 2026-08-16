IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, अंबेडकरनगर में लूटपाट के बाद उतारा मौत के घाट

Ambedkarnagar News: यूपी के अंबेडकरनगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई. बताया गया कि आईपीएस अफसर आशुतोष मिश्रा की मां मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा गांव में अकेले घर में रहती थीं. बीती रात अज्ञात लोग घर में घुस गए और लूटपाट की. लूटपाट के बाद बदमाशों ने आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या कर दी. रविवार सुबह लोगों को घटना की जानकारी हुई. सुबह जब मृतक की देखभाल करने वाली दाई घर पहुंची तो जानकारी हुई. सूचना पर अयोध्या रेंज के आईजी भी घटना स्थल पर पहुंचे. बताया गया कि 15 अगस्त को आईपीएस अफसर आशु​तोष मिश्रा एक विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. शाम को वापस चले गए थे.