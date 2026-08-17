/हार्ट अटैक या मर्डर? IPS आशुतोष मिश्रा की मां के गहने गायब, पोस्टमार्टम और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच से खुलेगा मौत का राज

हार्ट अटैक की सूचना के बाद गहराया हत्या का शक

अंबेडकर नगर की पुलिस अधीक्षक (SP) प्राची सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 16 अगस्त 2026 को दोपहर 1:13 बजे रमेश चंद्र मिश्रा ने मालीपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी थी. सूचना में बताया गया था कि रुधा धमरुआ गांव निवासी आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की सुबह 8:00 बजे हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है. हालांकि, घटनाक्रम में दोपहर करीब 2:30 बजे आईपीएस आशुतोष मिश्रा को शक हुआ कि उनकी मां की हत्या की गई है, क्योंकि उनके पहने हुए गहने गायब थे.