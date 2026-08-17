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हार्ट अटैक या मर्डर? IPS आशुतोष मिश्रा की मां के गहने गायब, पोस्टमार्टम और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच से खुलेगा मौत का राज

IPS Ashutosh Mishra Mother Death Case: अंबेडकर नगर जिले में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की मौत पर सस्पेंस बरकरार है. जांच के दौरान मृतका के शरीर पर चोट या संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला है. तीन डॉक्टरों की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कर विसरा सुरक्षित रखा है. कार्डियक अरेस्ट की असली वजह जानने के लिए दिल को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 17, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:11 AM IST
हार्ट अटैक या मर्डर? IPS आशुतोष मिश्रा की मां के गहने गायब, पोस्टमार्टम और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच से खुलेगा मौत का राज
Image Credit: Ambedkar Nagar News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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