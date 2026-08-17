/हार्ट अटैक या मर्डर? IPS आशुतोष मिश्रा की मां के गहने गायब, पोस्टमार्टम और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच से खुलेगा मौत का राज

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IPS Ashutosh Mishra Mother Death Case: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जहां शुरुआती तौर पर इसे हार्ट अटैक माना जा रहा है, वहीं बाद में मृतका के पहने हुए गहने गायब पाए जाने पर हत्या की आशंका जताई गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसपी प्राची सिंह ने बताया कि उनके शरीर पर चोट या संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला है.
हार्ट अटैक की सूचना के बाद गहराया हत्या का शक
अंबेडकर नगर की पुलिस अधीक्षक (SP) प्राची सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 16 अगस्त 2026 को दोपहर 1:13 बजे रमेश चंद्र मिश्रा ने मालीपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी थी. सूचना में बताया गया था कि रुधा धमरुआ गांव निवासी आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की सुबह 8:00 बजे हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है. हालांकि, घटनाक्रम में दोपहर करीब 2:30 बजे आईपीएस आशुतोष मिश्रा को शक हुआ कि उनकी मां की हत्या की गई है, क्योंकि उनके पहने हुए गहने गायब थे.
फॉरेंसिक टीम का निरीक्षण और पोस्टमार्टम
एसपी प्राची सिंह ने बताया कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनकी मां के सोने-चांदी के गहने गायब हैं, जिससे आशंका है कि उनकी हत्या की गई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और शुरुआती जांच की, जिसमें मृतका के शरीर पर चोट या संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला. जांच के बाद शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया दिल
एसपी प्राची सिंह के मुताबिक, तीन डॉक्टरों की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट में विसरा (Viscera) को सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई है. पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह का पता लगाने के लिए मृतका के दिल (Heart) को हिस्टोपैथोलॉजिकल (Histopathological) जांच के लिए भेजा जाएगा. इस जांच से यह साफ हो सकेगा कि मौत प्राकृतिक दिल के दौरे से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.
शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई जारी
परिजनों की आशंका और शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. एसपी प्राची सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम, विसरा और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी. फिलहाल मालीपुर थाना पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से जांच कर रही है और विधिक कार्रवाई जारी है.