प्रेमानंद महाराज के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार ने मांगी अल्‍लाह से दुआ, लखनऊ में चढ़ाई चादर

Ayodhya News: अयोध्या में इकबाल अंसारी और उनका परिवार एकता और सौहार्द की मिसाल बनकर सामने आया है. इकबाल अंसारी ने कहा कि हम संतों के बीच रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है. 

Oct 15, 2025
Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या में इन दिनों दुआओं और प्रार्थनाओं का संगम देखने को मिल रहा है. यहां मजहब की दीवारें तब ढह गईं जब बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और उनकी पत्नी मुन्नी बेगम ने मथुरा-वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए अल्लाह से दुआ की. प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं. उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे देश में भक्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं. 

इकबाल अंसारी ने पेश की सौहार्द की म‍िसाल 
इसी बीच अयोध्या में इकबाल अंसारी और उनका परिवार एकता और सौहार्द की मिसाल बनकर सामने आया है. इकबाल अंसारी ने कहा कि हम संतों के बीच रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है. प्रेमानंद महाराज के अस्वस्थ होने की खबर से दुख हुआ. इसलिए हमने अल्लाह से दुआ की कि वे जल्द स्वस्थ हों. अयोध्या की पवित्र धरती पर इस समय केवल एक ही आवाज गूंज रही है “प्रेमानंद महाराज जल्द स्वस्थ हों.”
 
लखनऊ में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने चढ़ाई चादर 
लखनऊ में भी इंसानियत और भाईचारे की म‍िसाल पेश की गई है. यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने दादा म‍ियां दरगाह पर प्रेमानंद महाराज के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने की दुआ की है. साथ ही चादर चढ़ाई है. मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जैसे लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं. इतना ही नहीं वह ऐसे संत हैं जो इंसानियत की बात करते हैं और धर्म से ऊपर उठकर लोगों के दिलों में प्रेम का संदेश देते हैं. 

