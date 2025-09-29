Ayodhya News: अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अयोध्‍या के विवादित ढांचे के पूर्व पक्षकार और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने मस्जिद ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी थी तो उसमें अस्पताल और म्यूजियम का नक्शा क्यों बनाया गया?. इतना ही नहीं इकबाल अंसारी का आरोप है कि ट्रस्ट ने मस्जिद से ज्यादा बिजनेस को ध्यान में रखा और विदेशी फंडिंग के लालच में गलत योजना पेश की.

धन्‍नीपुर मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद

इकबाल अंसारी का कहना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिद के लिए तो चंदा दे सकता है, लेकिन म्यूजियम के लिए कभी पैसा नहीं देगा. उनका आरोप है कि जफर फारुकी ने बेवजह जटिल नक्शा लाकर मामले को उलझा दिया. नतीजा यह है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ. 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाया था. आज राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जबकि धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा तक पास नहीं हो पाया.

मस्जिद का लेआउट खारिज

हाल ही में एक RTI से खुलासा हुआ कि आवश्यक NOC न मिलने के कारण मस्जिद का लेआउट खारिज कर दिया गया है. सूत्र बताते हैं कि नया नक्शा अवधी स्थापत्य कला पर आधारित तैयार करने का निर्णय लिया है. नए प्रस्तावित डिजाइन में पांच मीनारें और एक विशाल गुंबद शामिल होंगे. आधुनिक कांच और स्टील की जगह पारंपरिक सामग्री और अवधी शैली की झलक देखने को मिलेगी. यह मस्जिद सिर्फ इबादतगाह ही नहीं होगी, बल्कि इसमें अस्पताल, लाइब्रेरी और सामुदायिक रसोई घर जैसी सुविधाएं भी होंगी.

अयोध्‍या विकास प्राधिकरण को दोबारा भेजा जाएगा नक्‍शा

सूत्र ये भी बताते हैं कि अगले एक से दो महीनों में यह नया नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण को दोबारा सौंपा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा. फिलहाल अब नया नक्शा तैयार होगा और निर्माण का इंतजार और लंबा हो जाएगा. हालांकि, पांच एकड़ जमीन में इतनी बड़ी परियोजना को समायोजित करने की चुनौती बनी हुई है.

