Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2941354
Zee UP-UttarakhandAyodhya

धन्‍नीपुर मस्जिद पर नया विवाद! इकबाल अंसारी बोले-म्यूजियम के लिए मुसलमान नहीं देगा पैसा

Ayodhya News: अयोध्‍या के विवादित ढांचे के पूर्व पक्षकार और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने मस्जिद ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्‍होंने कहा कि विदेशी फंडिंग के लालच में गलत नक्‍शा बना दिया गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Ayodhya News: अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अयोध्‍या के विवादित ढांचे के पूर्व पक्षकार और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने मस्जिद ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी थी तो उसमें अस्पताल और म्यूजियम का नक्शा क्यों बनाया गया?. इतना ही नहीं इकबाल अंसारी का आरोप है कि ट्रस्ट ने मस्जिद से ज्यादा बिजनेस को ध्यान में रखा और विदेशी फंडिंग के लालच में गलत योजना पेश की. 

धन्‍नीपुर मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद 
इकबाल अंसारी का कहना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिद के लिए तो चंदा दे सकता है, लेकिन म्यूजियम के लिए कभी पैसा नहीं देगा. उनका आरोप है कि जफर फारुकी ने बेवजह जटिल नक्शा लाकर मामले को उलझा दिया. नतीजा यह है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ. 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाया था. आज राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जबकि धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा तक पास नहीं हो पाया. 

मस्जिद का लेआउट खारिज 
हाल ही में एक RTI से खुलासा हुआ कि आवश्यक NOC न मिलने के कारण मस्जिद का लेआउट खारिज कर दिया गया है. सूत्र बताते हैं कि नया नक्शा अवधी स्थापत्य कला पर आधारित तैयार करने का निर्णय लिया है. नए प्रस्तावित डिजाइन में पांच मीनारें और एक विशाल गुंबद शामिल होंगे. आधुनिक कांच और स्टील की जगह पारंपरिक सामग्री और अवधी शैली की झलक देखने को मिलेगी. यह मस्जिद सिर्फ इबादतगाह ही नहीं होगी, बल्कि इसमें अस्पताल, लाइब्रेरी और सामुदायिक रसोई घर जैसी सुविधाएं भी होंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

अयोध्‍या विकास प्राधिकरण को दोबारा भेजा जाएगा नक्‍शा 
सूत्र ये भी बताते हैं कि अगले एक से दो महीनों में यह नया नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण को दोबारा सौंपा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा. फिलहाल अब नया नक्शा तैयार होगा और निर्माण का इंतजार और लंबा हो जाएगा. हालांकि, पांच एकड़ जमीन में इतनी बड़ी परियोजना को समायोजित करने की चुनौती बनी हुई है. 

यह भी पढ़ें अयोध्या में बढ़ती गर्मी से लोगों की बढ़ीं मुश्किलें, सोमवार को क्या मिलेगी राहत?

यह भी पढ़ें :  अवध विश्वविद्यालय में मातृ सम्मेलन, मां के आशीर्वाद और रामचरितमानस की प्रेरणा से सजी संस्कृति की महफिल

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Prayagraj one-day capital of India
यूपी का कौन सा शहर एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी! GK के मास्टर भी चकरा जाएंगे
Haridwar latest news
देख मैं मर जाऊंगा... मंगेतर से वीडियो कॉल करते हुए युवक ने लगा ली फांसी, 3 साल पहले
Amethi news
अमेठी में भाई बना जल्लाद! छोटे भाई और पत्नी को नींद में जलाकर बनाया शिकार
Deoria news
देवरिया में बड़ा हादसा, सरयू नदी में स्नान करने आए 3 लोग डूबे, खोजबीन में जुटी NDRF
Bareilly violence news
भड़काऊ भाषण से बरेली में हिंसा के लिए जुटाई गई भीड़, तौकीर रजा पर दर्ज FIR का दावा
jaunpur news
नवरात्रि में आस्था से खिलवाड़!पनीर रोल की जगह आया चिकन, सपा नेता का 23 साल का तप टूटा
UP Encounter
24 घंटे में UP पुलिस का बड़ा एक्शन, इनामी और तस्कर समेत कई अपराधी गिरफ्तार
Lucknow news
लखनऊ में लगे I Love कॉन्स्टिट्यूशन के होर्डिंग, राहुल गांधी के हाथ में संविधान
Hapur News
मां-पत्नी की दुर्घटना में मौत दिखाकर ऐंठे लाखों, पिता की मौत पर 39 करोड़ के दावे..
Agra News
तमंचा, लाठी डंडे लेकर घर में घुसे 15 से 20 लोग, परिवार के लोगों पर किया जानलेवा हमला
;