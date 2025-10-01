25 टुकड़े में काटकर सूटकेस में बंद करके वाले भेड़ियों को कब जलाएगा भारत... जगतगुरु रामानंदाचार्य ने गोंड़ा में दिया बड़ा बयान

Gonda News/अतुल यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नंदनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवरात्रि को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेश आचार्य महाराज विशेष रूप से मौजूद थे. उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करते हुए बड़ा बयान दिया.

शादी होते ही देवी बन जाती

वहीं जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि दूसरे धर्म में विवाह करने के बाद बेटी जो होती है वह बीवी बन जाती है. क्रिश्चियन में अगर विवाह हो जाए तो वह बेबी बन जाती है. सनातन धर्म में जैसे ही शादी होती है उसे यहां पर देवी बना दिया जाता है. मां दुर्गा के उपासना का यह पर्व है जिसकी उपासना भगवान श्री राम ने किया था और राक्षस रावण का भगवान राम ने वध किया था. लेकिन एक चिंता इसके साथ-साथ भारतीयों को और करना चाहिए रावण तो हम जलाते हैं उसने सीता जी का हरण किया था.

भेड़ियों को कब जलाया जाएगा

इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 25 टुकड़े में काटकर सूटकेस में बंद करके वाले इन भेड़ियों को भारत जलाने का काम कब करेगा. इसकी भी चिंता हमें विजयदशमी पर्व पर करनी चाहिए. किसी व्यक्ति को नहीं जलाना है उनके विचारों को जलाना है कुत्सित विचार जहां से उत्पन्न होते है. जिस सत्संग से उत्पन्न होते हैं जिस संत से उत्पन्न होते हैं जिस दिन उन विचारों को समाप्त कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सब मुसलमान आतंकवादी थोड़ी होते हैं?

उसी दिन हमारा भारतीय हमारा भारत देश अपनी उसे पुरानी परंपरा और गौरव को प्राप्त कर लेगा. आप सब की जिम्मेदारी हो गई है. आप बड़े लोग हो गए हैं आप लोग भी दुर्गा पूजा में जाते हैं. जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेश आचार्य महाराज ने यह भी का कहा कि सब मुसलमान आतंकवादी थोड़ी होते हैं. विभीषण भी तो राक्षस है. गलत दृष्टि रखने वाले से चरित्र पर नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन एक न एक दिन निश्चित आता है. बिना कारण झगड़ा और विवाद करने वाले व्यक्ति का विनाश हो जाता है जितने भी लोगों ने बिना बात के बृजभूषण शरण सिंह से विरोध किया आज देख लो उनको पूछने वाला उनके आगे पीछे कोई बचा नहीं है.

और पढे़ं: जौनपुर में सुहागरात के चंद घंटों बाद ही 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, 24 घंटे पहले रचाई थी दूसरी शादी