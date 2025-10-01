Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2943359
Zee UP-UttarakhandAyodhya

25 टुकड़े में काटकर सूटकेस में बंद करके वाले भेड़ियों को कब जलाएगा भारत... जगतगुरु रामानंदाचार्य ने गोंड़ा में दिया बड़ा बयान

Gonda News: गोंडा जिले में आयोजित नवरात्रि जागरूकता कार्यक्रम में जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेश आचार्य महाराज ने महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिए. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में विवाह के बाद स्त्री को देवी का दर्जा प्राप्त होता है, वहीं अन्य धर्मों में विवाह के बाद उसका स्थान अलग होता है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jagatguru Ramanandacharya, Swami Ram Dinesh Acharya
Jagatguru Ramanandacharya, Swami Ram Dinesh Acharya

Gonda News/अतुल यादव:  उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नंदनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवरात्रि को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेश आचार्य  महाराज विशेष रूप से मौजूद थे. उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करते हुए बड़ा बयान दिया.

शादी होते ही देवी बन जाती
वहीं जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि दूसरे धर्म में विवाह करने के बाद बेटी जो होती है वह बीवी बन जाती है. क्रिश्चियन में अगर विवाह हो जाए तो वह बेबी बन जाती है. सनातन धर्म में जैसे ही शादी होती है उसे यहां पर देवी बना दिया जाता है. मां दुर्गा के उपासना का यह पर्व है जिसकी उपासना भगवान श्री राम ने किया था और राक्षस रावण का भगवान राम ने वध किया था. लेकिन एक चिंता इसके साथ-साथ भारतीयों को और करना चाहिए रावण तो हम जलाते हैं उसने सीता जी का हरण किया था.

भेड़ियों को कब जलाया जाएगा
इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि  25 टुकड़े में काटकर सूटकेस में बंद करके वाले इन भेड़ियों को भारत जलाने का काम कब करेगा. इसकी भी चिंता हमें विजयदशमी पर्व पर करनी चाहिए. किसी व्यक्ति को नहीं जलाना है उनके विचारों को जलाना है कुत्सित विचार जहां से उत्पन्न होते है. जिस सत्संग से उत्पन्न होते हैं जिस संत से उत्पन्न होते हैं जिस दिन उन विचारों को समाप्त कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सब मुसलमान आतंकवादी थोड़ी होते हैं?
उसी दिन हमारा भारतीय हमारा भारत देश अपनी उसे पुरानी परंपरा और गौरव को प्राप्त कर लेगा. आप सब की जिम्मेदारी हो गई है. आप बड़े लोग हो गए हैं आप लोग भी दुर्गा पूजा में जाते हैं. जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेश आचार्य  महाराज ने यह भी का कहा कि सब मुसलमान आतंकवादी थोड़ी होते हैं. विभीषण भी तो राक्षस है. गलत दृष्टि रखने वाले से चरित्र पर नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन एक न एक दिन निश्चित आता है. बिना कारण झगड़ा और विवाद करने वाले व्यक्ति का विनाश हो जाता है जितने भी लोगों ने बिना बात के बृजभूषण शरण सिंह से विरोध किया आज देख लो उनको पूछने वाला उनके आगे पीछे कोई बचा नहीं है. 

और पढे़ं:  जौनपुर में सुहागरात के चंद घंटों बाद ही 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, 24 घंटे पहले रचाई थी दूसरी शादी

TAGS

gonda news

Trending news

Uttarakhand Weather
उत्तराखंड में घिरे काले बादल, नैनीताल-देहरादून समेत कई जिलों में होगी बारिश
Mathura News
मथुरा जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप, महिला नर्स ने लगाए उत्पीड़न आरोप
Hapur News
हापुड़ में श्रद्धालुओं की ईको कार ट्रक से टकराई, चालक की मौत समेत दस घायल
Barabank
बाराबंकी: 1दिन की DM बनी इंटर की छात्रा,ऑन द स्पॉट फैसले सुनाकर अफसरों को भी चौंकाया
jaunpur news
जौनपुर में सुहागरात के चंद घंटों बाद ही बुजुर्ग की मौत, 24 घंटे पहले रचाई थी शादी
UP News
यूपी के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार दीपावली पर देगी बोनस का बंपर तोहफा!
Hardoi News
Hardoi: रहस्यमयी ढंग से गायब हुई महिला की सुलझी मौत की मिस्ट्री, चौंकाने वाला खुलासा
Mahoba news
महोबा में 'मौत' बनकर गिरी आकाशीय बिजली, दो की गई जान, एक अन्य घायल
UP Encounter
UP Encounter: नवरात्रि में गाजियाबाद से सुल्तानपुर तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर
muzaffarnagar accident
मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 की मौत
;