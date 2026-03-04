हाथ में मझीरे, गले में गमछा...होली के रंग में रंगे पूर्व सांसद बृजभूषण, जमीन पर बैठकर गाए फाग के गीत

अतुल कुमार यादव/ गोंडा: पूरे देश में होली का त्योहार बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है. गोंडा जिले में अलग-अलग नेताओं ने भी अपने-अपने घरों पर होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से स्थानीय लोगों के साथ मनाया. गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी होली को लेकर के अपने घर पर फगुआ चौपाल और होली कार्यक्रम का आयोजन किया.

बृजभूषण शरण सिंह ने जमीन पर बैठकर गाए फाग

फगुआ चौपाल में शामिल होने आए लोगों के साथ पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी जमीन पर बैठकर होली के फाग और गीत गाए. फगुआ चौपाल के आयोजन के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक- दूसरे को अबीर और गुलाल लगा होली खेली. बृजभूषण शरण सिंह ने इस बार रंगों वाली होली की जगह अबीर और गुलाल वाली ही होली खेली

करणभूषण सिंह और प्रतीक भूषण ने भी खेली होली

बृजभूषण शरण सिंह के घर हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचे थे. लोगों ने इस फगुआ चौपाल में शामिल होकर के बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के साथ होली का त्योहार मनाया. घर पर कैसरगंज से सांसद करणभूषण सिंह और गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने भी फाग कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों के साथ होली खेली. उन्होंने भी अबीर-गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ होली खेली.

भोजपुरी गानों पर जमकर थिरके लोग

बृजभूषण शरण सिंह के घर पर इस वर्ष होली को लेकर के कुछ अलग ही तरीके से जश्न देखने को मिला है. जहां डीजे पर भोजपुरी गाने बजे और होली मनाने आए लोग जमकर नाचे और थिरके.

हर साल होती है फगुआ चौपाल

बता दें कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर पर हर वर्ष इसी तरह से होली के उपलक्ष में फाग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इस कार्यक्रम में हर बरस बड़ी संख्या में लोग आते हैं और एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं. गीत गाते हैं और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं.

