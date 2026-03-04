Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3129869
Zee UP-UttarakhandAyodhya

हाथ में मझीरे, गले में गमछा...होली के रंग में रंगे पूर्व सांसद बृजभूषण, जमीन पर बैठकर गाए फाग के गीत

Brijbhushan Sharan Singh Holi: होली का त्योहार पूरे देश में हर्षो-उल्लास  के साथ मनाया जा रही है इसी बीच गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने घर पर होली के कार्यक्रम में फगुआ चौपाल का आयोजन किया. इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह खुद होली के फाग गाते हुए नजर आए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 04, 2026, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brijbhushan Saran Singh
Brijbhushan Saran Singh

अतुल कुमार यादव/ गोंडा: पूरे देश में होली का त्योहार बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है. गोंडा जिले में अलग-अलग नेताओं ने भी अपने-अपने घरों पर होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से स्थानीय लोगों के साथ मनाया. गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी होली को लेकर के अपने घर पर फगुआ चौपाल और होली कार्यक्रम का आयोजन किया. 

बृजभूषण शरण सिंह ने जमीन पर बैठकर गाए फाग
फगुआ चौपाल में शामिल होने आए लोगों के साथ पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी जमीन पर बैठकर होली के फाग और गीत गाए. फगुआ चौपाल के आयोजन के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक- दूसरे को अबीर और गुलाल लगा होली खेली. बृजभूषण शरण सिंह ने इस बार रंगों वाली होली की जगह अबीर और गुलाल वाली ही होली खेली 

करणभूषण सिंह और प्रतीक भूषण ने भी खेली होली
बृजभूषण शरण सिंह के घर हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचे थे. लोगों ने इस फगुआ चौपाल में शामिल होकर के बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के साथ होली का त्योहार मनाया. घर पर कैसरगंज से सांसद करणभूषण सिंह और गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने भी फाग कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों के साथ होली खेली. उन्होंने भी अबीर-गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ होली खेली. 

Add Zee News as a Preferred Source

भोजपुरी गानों पर जमकर थिरके लोग
बृजभूषण शरण सिंह के घर पर इस वर्ष होली को लेकर के कुछ अलग ही तरीके से जश्न देखने को मिला है. जहां डीजे पर भोजपुरी गाने बजे और होली मनाने आए लोग जमकर नाचे और थिरके. 

हर साल होती है फगुआ चौपाल
बता दें कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर पर हर वर्ष इसी तरह से होली के उपलक्ष में फाग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इस कार्यक्रम में हर बरस बड़ी संख्या में लोग आते हैं और एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं. गीत गाते हैं और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं. 

ये भी पढ़ें: बृजभूषण ने 2 साल बाद महिला पहलवानों से की मुलाकात, पहलवान पूजा ढांडा और पति को दिया आशीर्वाद

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

BrijbhushanAyodhya newsholi ke geet

Trending news

Brijbhushan
हाथ में मझीरे, गले में गमछा...पूर्व सांसद बृजभूषण ने जमीन पर बैठकर गाए होली के गीत
Gorakhpur News
गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने खेली पारंपरिक होली, गायों को लगाया गुलाल
Varanasi News
रंग, भक्ति और मस्ती में डूबा यूपी! मथुरा-काशी से अयोध्या तक उड़ा गुलाल
uttarakhand weather update
होली पर देहरादून में सताएगी बेजोड़ गर्मी, जानिए उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम?
iran israel war
अपनों की चिंता! मुजफ्फरनगर के एक गांव के 2500 लाल खाड़ी देशों में फंसे
Salim Wastik
सलीम वास्तिक पर हमला करने वालों को मिट्टी मिलाया! दूसरा आरोपी भी एनकाउंटर में ढेर
alcohol shops closed Noida
होली पर नोएडा में रहेगा ड्राई डे, बंद रहेंगी शराब और बीयर की सभी दुकानें
Mathura News
रिकॉर्ड तोड़ रही कान्हा की नगरी, होली उत्सव में 44 लाख श्रद्धालुओं ने रचा इतिहास
hathras news
हाथरस में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने पीछे से मारी टक्कर, 2 की मौत
kaushambi news
कौशांबी में लापता बीएलओ का शव यमुना के टापू पर मिला! पांच दिन बाद खुला मौत का राज