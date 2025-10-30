Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2980941
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: 14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा भक्ति पथ, हर गली चौराहे पर तगड़ी सुरक्षा

Ayodhya Kosi Parikrama News: अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई है. यह परिक्रमा सुबह 4:51 बजे शुरू होकर 31 अक्टूबर को सुबह 4:41 बजे तक जारी रहेगी. भक्ति पथ पर जय श्री राम के जयकारों के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं का हुजूम निकला. ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya Kosi Parikrama News: राम नगरी अयोध्या में आज आस्था का सैलाब उमड़ा है. श्रद्धालुओं की ये आस्था बारिश पर भारी पड़ रही है. यहां देर रात से ही 14 कोसी परिक्रमा शुरू हुई, जो 31 अक्टूबर को सुबह 4:41 बजे तक जारी रहेगी. ऐसे में भक्ति पथ जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा.

कोसी परिक्रमा में जुटी भीड़
सुबह सवेरे ही कोसी परिक्रमा में लाखों-लाख श्रद्धालु शामिल हुए.आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:51 पर यह परिक्रमा शुरू होने वाली थी, लेकिन मुहूर्त से पहले ही बड़ी संख्या में परिक्रमार्थियों ने देर शाम से ही परिक्रमा शुरू कर दी. यह परिक्रमा अयोध्या, दर्शन नगर, भीखापुर, देवकाली, जनौरा, नाका हनुमानगढ़ी, मौदहा, सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर, सहादतगंज, अफीम कोठी जैसी जगहों से श्रद्धालुओं ने शुरू की.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
श्रद्धालुओं के लिए हेल्प डेस्क, चिकित्सा शिविर, जल प्याऊ जैसी सुविधाएं मौजूद है. परिक्रमा में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सड़कों पर आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार और एएसपी गौरव ग्रोवर, जिलाधिकारी निखल टीकाराम फुडे ने खुद मोर्चा संभाल रखा है. गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Ayodhya News: 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन! जानिए क्या है वजह?

TAGS

ayodhya 14 kosi parikramaKartik ParikramaAyodhya newsAyodhya Purnima Snan Mela

Trending news

Bahraich Boat Accident Update
बहराइच में नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट, CM ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश
Para Lucknow clash
जमीनी विवाद में दे-दनादन! पहले दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, फिर आधी रात चलीं गोलियां
SDM vehicle attacked
एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अफसरों ने भागकर बचाई जान, जमीन अतिक्रमण से जुड़ा है विवाद
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, पर्वतीय इलाकों में होगी बारिश, जानिए IMD का नया अपडेट
ayodhya parikrama
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कुछ ही देर में, रामनगरी में तगड़ी सुरक्षा
Bahraich news
बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 22 लोग लापता
Lucknow latest news
पूर्वांचल में खुलेगा एक और विश्वविद्यालय, सीएम योगी की बड़ी सौगात
Hardoi latest News
पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन बोले
prayagraj news
सात समुंदर पार से आए मेहमान, देखने के लिए उमड़ पड़ा पूरा शहर, संगम नगरी की रौनक बढ़ी
Varanasi latest news
दरवाजा तोड़ते ही भागीं दो रशियन गर्ल, काशी के होटल में सेक्स रैकेट पर पुलिस रेड