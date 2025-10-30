Ayodhya News: 14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा भक्ति पथ, हर गली चौराहे पर तगड़ी सुरक्षा

Ayodhya Kosi Parikrama News: राम नगरी अयोध्या में आज आस्था का सैलाब उमड़ा है. श्रद्धालुओं की ये आस्था बारिश पर भारी पड़ रही है. यहां देर रात से ही 14 कोसी परिक्रमा शुरू हुई, जो 31 अक्टूबर को सुबह 4:41 बजे तक जारी रहेगी. ऐसे में भक्ति पथ जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा.

कोसी परिक्रमा में जुटी भीड़

सुबह सवेरे ही कोसी परिक्रमा में लाखों-लाख श्रद्धालु शामिल हुए.आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:51 पर यह परिक्रमा शुरू होने वाली थी, लेकिन मुहूर्त से पहले ही बड़ी संख्या में परिक्रमार्थियों ने देर शाम से ही परिक्रमा शुरू कर दी. यह परिक्रमा अयोध्या, दर्शन नगर, भीखापुर, देवकाली, जनौरा, नाका हनुमानगढ़ी, मौदहा, सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर, सहादतगंज, अफीम कोठी जैसी जगहों से श्रद्धालुओं ने शुरू की.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

श्रद्धालुओं के लिए हेल्प डेस्क, चिकित्सा शिविर, जल प्याऊ जैसी सुविधाएं मौजूद है. परिक्रमा में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सड़कों पर आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार और एएसपी गौरव ग्रोवर, जिलाधिकारी निखल टीकाराम फुडे ने खुद मोर्चा संभाल रखा है. गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Ayodhya News: 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन! जानिए क्या है वजह?