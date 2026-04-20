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अयोध्या में राम की पैड़ी हुई मैली! मजदूरों ने खाई मछली, घटना पर फूटा संतों का गुस्सा

Ayodhya News: अयोध्या में राम पैड़ी की मर्यादा तार-तार होने का मामला सामने आया है. दावा है कि राम की पैड़ी पर कुछ मजदूरों ने मछली का सेवन किया है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही संत समाज का गुस्सा जमकर फूटा है. 

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 20, 2026, 03:00 PM IST
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राम की पैड़ी पर मजदूरों पर मछली खाने का आरोप
राम की पैड़ी पर मजदूरों पर मछली खाने का आरोप

प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या में राम की पैड़ी के घाटों पर कथित रूप से मर्यादाओं का उल्लंघन होने का मामला सामने आया है. राम की पैड़ी पर चल रहे विकास कार्य में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कुछ परिवारों को संत समाज ने देर रात मछली पकाते और सेवन करते हुए रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया है. इस घटना के बाद संतों में भारी नाराज़गी देखी जा रही है. 

रामनगरी अयोध्या में स्थित राम की पैड़ी, जो आस्था और धार्मिक मर्यादाओं का प्रतीक मानी जाती है, अब विवादों में घिरती नजर आ रही है. स्थानीय संतों का आरोप है कि यहां निर्माण कार्य में लगे मजदूरों द्वारा लगातार अनैतिक गतिविधियां की जा रही थीं. 

संतों ने मछली खाते रंगे हाथों पकड़ा
बीती रात संत समाज के कुछ लोगों ने छापेमारी करते हुए कथित रूप से मजदूरों के परिवारों को सरयू घाट के किनारे अस्थायी मकानों में मछली पकाते और उसका सेवन करते हुए पकड़ा. संतों ने मौके का वीडियो भी बनाया, जिसमें मांस छिपाने और हड्डियां मिलने के दावे किए जा रहे हैं. 

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संतों का कहना है कि अयोध्या में मांस, मछली और मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित है, इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां लगातार हो रही हैं, जो धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ है. 

मजदूरों को रंगे हाथ पकड़ने वाले दशानन महाराज ने बताया
मौके पर रंगे हाथ पकड़ने वाले दशानन महाराज ने कहा कि यह राम की नगरी है, यहां इस प्रकार के कृत्य बिल्कुल अस्वीकार्य हैं. हमने प्रशासन को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहां सिद्ध पीठ नागेश्वर नाथ मंदिर है. प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला है और इसके साथ ही सरयू का किनारा है जहां पर सरयू की नित्य आरती भी होती है दूर दराज से श्रद्धालु भी यहां पहुंचते हैं इस तरह का कृत्य अक्षम्य है.  यह हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है. 

गौरतलब है कि इससे पहले भी अयोध्या की व्यवस्थाओं और राम की पैड़ी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर संत समाज दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में आवाज उठा चुका है. 

ये भी पढ़ें:  अयोध्या राममंदिर में हनुमान जयंती पर विशेष कार्यक्रम, परकोटा स्थित हनुमान मंदिर पर होगा ध्वजारोहण

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