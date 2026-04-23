Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3190258
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या में जहरीली गैस बनी मजूदरों का काल! सेप्टिक टैंक में उतरे मजदूर अपने पैरों पर वापस न निकले

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक निजी शौचालय के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस मजदूरों का काल बन गई. फायर ब्रिगेड की मदद से बेहोश मजदूर और घर के सदस्य को बड़ी मुश्किल से टैंक से बाहर निकाला गया. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 23, 2026, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अयोध्या में बड़ा हादसा
अयोध्या में बड़ा हादसा

दीपेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के हैदरगंज नानकपुरा वार्ड में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमी को उजागर कर दिया. निजी शौचालय के टैंक की सफाई के लिए उतरे दो युवक जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

टैंक में उतरते ही बेहोश हुए गौरव और आदर्श
जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय गौरव सोनी और आदर्श राजभर टैंक की सफाई के लिए अंदर उतरे थे. कुछ ही मिनटों में टैंक के भीतर मौजूद जहरीली गैस का असर इतना तेज हुआ कि दोनों बेहोश होकर गिर पड़े. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. 

फायर ब्रिगेट ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला
फायर ब्रिगेड की टीम ने बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद दोनों को टैंक से बाहर निकाला. गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरव की मौत, आदर्श की हालत गंभीर
इलाज के दौरान गौरव सोनी ने दम तोड़ दिया, जबकि आदर्श राजभर की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. 

सूचना पर पहुंचे पुलिस और अधिकारी
घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर श्रेयस त्रिपाठी और नगर कोतवाल अश्वनी पांडेय मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे हुई. 

विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि सेप्टिक टैंक के भीतर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी घातक गैसें जमा हो जाती हैं, जो बिना सुरक्षा उपकरण के अंदर जाने पर कुछ ही सेकंड में व्यक्ति को बेहोश कर सकती हैं. ऐसे में इस तरह के कार्यों के दौरान मास्क, ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य सुरक्षा उपायों का होना बेहद जरूरी है. 

यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है, और सफाई कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है. 

 ये भी पढ़ें: खेलने निकले दो मासूम कभी घर न लौटे! पड़ोसी के सैप्टिक टैंक में मिले शव, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

TAGS

ayodhya latest news

Trending news

ayodhya latest news
जहरीली गैस बनी मजूदरों का काल! टैंक में उतरे मजदूर अपने पैरों पर वापस न निकले
balrampur news
बलरामपुर में किसान की बेटी भावना बनी इंटर टॉपर, अंशुमान ने हाईस्कूल में मारी बाजी
up board result 2026
यूपी बोर्ड के टॉपर्स पर बरसेगा सीएम योगी का प्यार! मिलेंगे 1 लाख नकद
up board result 2026
UP बोर्ड 10th में काशी के लाल ने रचा इतिहास, मिलेगा एक लाख का इनाम
ganga expressway
120 की रफ्तार, 5 घंटे का सफर, गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू!
up board result 2026
यूपी बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 12वीं में शिखा वर्मा ने किया टॉप
UP Board result 2026 out
UP Board Result 2026 Out: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी
Hapur News
25 लाख की फिरौती के लिए युवक का अपहरण, स्वैट टीम और पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार
Maharajganj News
महाराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा: एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त संदेश; बिना ठोस सबूत मदरसों की एटीएस जांच पर सवाल