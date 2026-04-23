अयोध्या में जहरीली गैस बनी मजूदरों का काल! सेप्टिक टैंक में उतरे मजदूर अपने पैरों पर वापस न निकले

दीपेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के हैदरगंज नानकपुरा वार्ड में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमी को उजागर कर दिया. निजी शौचालय के टैंक की सफाई के लिए उतरे दो युवक जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

टैंक में उतरते ही बेहोश हुए गौरव और आदर्श

जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय गौरव सोनी और आदर्श राजभर टैंक की सफाई के लिए अंदर उतरे थे. कुछ ही मिनटों में टैंक के भीतर मौजूद जहरीली गैस का असर इतना तेज हुआ कि दोनों बेहोश होकर गिर पड़े. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया.

फायर ब्रिगेट ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला

फायर ब्रिगेड की टीम ने बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद दोनों को टैंक से बाहर निकाला. गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

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गौरव की मौत, आदर्श की हालत गंभीर

इलाज के दौरान गौरव सोनी ने दम तोड़ दिया, जबकि आदर्श राजभर की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है.

सूचना पर पहुंचे पुलिस और अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर श्रेयस त्रिपाठी और नगर कोतवाल अश्वनी पांडेय मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे हुई.

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि सेप्टिक टैंक के भीतर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी घातक गैसें जमा हो जाती हैं, जो बिना सुरक्षा उपकरण के अंदर जाने पर कुछ ही सेकंड में व्यक्ति को बेहोश कर सकती हैं. ऐसे में इस तरह के कार्यों के दौरान मास्क, ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य सुरक्षा उपायों का होना बेहद जरूरी है.

यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है, और सफाई कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है.

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