राम मंदिर में नौकरी के लिए घूस! 125 कर्मचारियों ने दिए पैसे, जांच में बड़ा खुलासा

Ayodhya Ram mandir Donation Theft: राम मंदिर डोनेशन चोरी के मामले में तफ्तीश कर रही अयोध्या पुलिस के हाथ अब एक नया और बेहद चौंकाने वाला सुराग लगा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस अब उन गंभीर आरोपों की जांच में जुट गई है जिनमें दावा किया गया है कि राम मंदिर में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई थी. जांच का यह नया पहलू गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान सामने आया. उसके बयानों ने जांचकर्ताओं को ट्रस्ट के एक ऐसे सदस्य की भूमिका की जांच करने के लिए प्रेरित किया, जिसका नाम पूछताछ के दौरान बार-बार सामने आया था. सूत्रों के अनुसार, पुलिस उन आरोपों की जांच कर रही है कि राम मंदिर प्रतिष्ठान में विभिन्न पदों पर लगभग 125 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिसके लिए उम्मीदवारों ने कथित तौर पर नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी.