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राम मंदिर में नौकरी के लिए घूस! 125 कर्मचारियों ने दिए पैसे, जांच में बड़ा खुलासा

Ram Mandir donation fraud: राम मंदिर डोनेशन चोरी के मामले में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस अब उन गंभीर आरोपों की जांच में जुट गई है जिनमें दावा किया गया है कि राम मंदिर में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई थी.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 02, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:50 AM IST
राम मंदिर में नौकरी के लिए घूस! 125 कर्मचारियों ने दिए पैसे, जांच में बड़ा खुलासा
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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