राम मंदिर में नौकरी के लिए घूस! 125 कर्मचारियों ने दिए पैसे, जांच में बड़ा खुलासा

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Ayodhya Ram mandir Donation Theft: राम मंदिर डोनेशन चोरी के मामले में तफ्तीश कर रही अयोध्या पुलिस के हाथ अब एक नया और बेहद चौंकाने वाला सुराग लगा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस अब उन गंभीर आरोपों की जांच में जुट गई है जिनमें दावा किया गया है कि राम मंदिर में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई थी. जांच का यह नया पहलू गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान सामने आया. उसके बयानों ने जांचकर्ताओं को ट्रस्ट के एक ऐसे सदस्य की भूमिका की जांच करने के लिए प्रेरित किया, जिसका नाम पूछताछ के दौरान बार-बार सामने आया था. सूत्रों के अनुसार, पुलिस उन आरोपों की जांच कर रही है कि राम मंदिर प्रतिष्ठान में विभिन्न पदों पर लगभग 125 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिसके लिए उम्मीदवारों ने कथित तौर पर नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी.
क्या नौकरी के बदले उम्मीदवारों से पैसे वसूले गए थे...
जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंदिर में नियुक्तियों की आड़ में एक संगठित भर्ती रैकेट चल रहा था... और क्या नौकरी के बदले उम्मीदवारों से पैसे वसूले गए थे. इस जांच के निष्कर्षों के उस विस्तृत जांच रिपोर्ट का मुख्य हिस्सा बनने की उम्मीद है, जिसे विशेष जांच दल (SIT) द्वारा तैयार किया जा रहा है.
कई दस्तावेज गायब....
सूत्रों ने बताया कि रिकॉर्ड की जांच के दौरान, पुलिस को अब तक कई भर्ती किए गए लोगों के लिए नियुक्ति पत्र, औपचारिक सेवा अनुबंध या रोजगार से संबंधित अन्य दस्तावेज नहीं मिले हैं. इसने जांचकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया की अधिक विस्तार से जांच करने और उस अधिकारी की पहचान करने के लिए प्रेरित किया है जिसके निर्देश पर ये नियुक्तियां कथित तौर पर की गई थीं.
अन्य लोगों के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की होगी जांच
पुलिस ट्रस्ट के उस सदस्य से पूछताछ करने की भी तैयारी कर रही है, जिसके इशारे पर ये नियुक्तियां किए जाने का संदेह है. जांचकर्ताओं ने उन लोगों की सूची प्राप्त कर ली है जिन्हें नियुक्त किया गया था और वे उनके दस्तावेजों, रोजगार रिकॉर्ड और उन परिस्थितियों को सत्यापित करने की प्रक्रिया में हैं जिनमें उनकी नियुक्ति हुई थी. वित्तीय जांच के हिस्से के रूप में, पुलिस भर्ती किए गए लोगों के साथ-साथ कथित भर्ती नेटवर्क में शामिल होने के संदेह वाले अन्य लोगों के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच करेगी.
जांचकर्ता इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या नियुक्तियों से पहले या बाद में पैसे का आदान-प्रदान हुआ और बैंकिंग चैनलों तथा अन्य वित्तीय रिकॉर्ड के माध्यम से कथित धन के प्रवाह का पता लगाएंगे.
जांच का दायरा बढ़ाकर जांच के दायरे में आए ट्रस्ट सदस्य से जुड़ी संपत्तियों की जांच भी शामिल कर ली गई है. सूत्रों का कहना है कि जांचकर्ता यह सत्यापित कर रहे हैं कि क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के दौरान उनकी संपत्ति में कोई अनुपातहीन वृद्धि हुई है और क्या ऐसी किसी संपत्ति को दान की राशि के गबन या कमीशन के लिए भर्ती करने वाले संदिग्ध रैकेट से जोड़ा जा सकता है.
न्यायिक हिरासत में अनुकल्प मिश्रा और लव कुश मिश्रा
इस बीच, गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा और लव कुश मिश्रा, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, भी भर्ती प्रक्रिया में अपनी कथित भूमिका के लिए जांच के दायरे में आ गए हैं. पुलिस ने कहा कि इन दोनों ने नियुक्तियों को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई हो सकती है और वे यह जांच कर रहे हैं कि क्या वे इस बड़ी साजिश में शामिल थे. सूत्रों का कहना है कि दोनों आरोपी ट्रस्ट के एक सदस्य के रिश्तेदार हैं.