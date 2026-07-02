/राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अयोध्या में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, चंपत राय समेत तीन पर केस दर्ज करने की मांग

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अयोध्या/प्रवेश कुमार: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में वकील जिला कचहरी से जुलूस के रूप में निकले और थाना राम जन्मभूमि की ओर कूच किया. इस दौरान राम पथ पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को लेकर प्रदर्शनकारी वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी पैदा हो गई. हालांकि वकील बैरिकेडिंग पार करते हुए आगे बढ़ गए.
चंपत राय समेत तीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई. इस संबंध में थाना राम जन्मभूमि में एक तहरीर भी सौंपी गई. पुलिस ने अधिवक्ताओं को सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास रोक लिया, जिसके बाद उनकी शिकायत की प्राप्ति रसीद उन्हें सौंप दी गई.
'आंदोलन खत्म नहीं, केवल स्थगित हुआ'
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि अधिवक्ताओं का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल इसे स्थगित किया गया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.
आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता
इससे पहले राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अयोध्या बार एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाया था. बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि संघ का कोई भी सदस्य इस मामले के आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी नहीं करेगा.
बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी करता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर उसकी सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
निष्पक्ष जांच और निगरानी की मांग
अधिवक्ताओं ने यह भी मांग की है कि मामले की प्रभावी पैरवी के लिए बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को अभियोजन पक्ष में शामिल किया जाए. इसके लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है.
साथ ही अधिवक्ताओं ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए और मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए.