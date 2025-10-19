Ayodhya Deepotsav 2025 Live: अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आगाज, पर्यटन मंत्री ने दिखाई झंडी,लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति

Ayodhya Deepotsav 2025 Live Updates: इस बार का दीपोत्सव 2025 अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है. प्रभु श्रीराम की नगरी न केवल लाखों दीपों से जगमगाएगी, बल्कि इस बार सरयू तट पर मां सरयू की भव्य आरती भी इतिहास रचने जा रही है.श्रीराम के राज्याभिषेक समारोह के लिए राज दरबार की थीम पर रामकथा पार्क सज-धजकर तैयार है. 90 फीट चौड़े मंच पर आज शाम राम दरबार सजेगा. मंच के नीचे साधु-संतों के साथ सीएम योगी बैठेंगे.

