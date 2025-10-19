Advertisement
Ayodhya

Ayodhya Deepotsav 2025 Live: अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आगाज, पर्यटन मंत्री ने दिखाई झंडी,लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति

Ayodhya Deepotsav 2025 News: अयोध्या में नौवें दीपोत्सव पर झांकियों की शोभायात्रा का रंगारंग आगाज हो गया है.  पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया. कई प्रदेशों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:14 PM IST
Ayodhya Deepotsav 2025 Live
Ayodhya Deepotsav 2025 Live
LIVE Blog

Ayodhya Deepotsav 2025 Live Updates: इस बार का दीपोत्सव 2025 अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है. प्रभु श्रीराम की नगरी न केवल लाखों दीपों से जगमगाएगी, बल्कि इस बार सरयू तट पर मां सरयू की भव्य आरती भी इतिहास रचने जा रही है.श्रीराम के राज्याभिषेक समारोह के लिए राज दरबार की थीम पर रामकथा पार्क सज-धजकर तैयार है.  90 फीट चौड़े मंच पर आज शाम राम दरबार सजेगा.  मंच के नीचे साधु-संतों के साथ सीएम योगी बैठेंगे.

 

19 October 2025
12:10 PM

Ayodhya Deepotsav 2025 Live:दीपोत्सव ने देश-विदेश में अयोध्या का आकर्षण बढ़ा दिया है. यही कारण है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. 

12:05 PM

Ayodhya Deepotsav 2025 Live: पहला विश्व रिकॉर्ड 26 लाख 11 हजार 101 दीपों के एक साथ जलने से बनेगा. दूसरा विश्व रिकॉर्ड 2100 अर्चकों की ओर से सरयू जी  की महाआरती के माध्यम से बनेगा.

12:03 PM

Ayodhya Deepotsav 2025 Live: दीपोत्सव पर झांकियों की शोभायात्रा का आगाज
 पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया.  शोभायात्रा साकेत महाविद्यालय से निकली. यह रामपथ पर लगभग चार किलोमीटर की दूरी तय करेगी.

11:59 AM

Ayodhya Deepotsav 2025 Live: श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा
उत्तर प्रदेश सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है. राम मंदिर के अलावा यहां पिछले 8 साल से हर वर्ष आयोजित दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और बढ़ गई है. 

11:57 AM

Ayodhya Deepotsav 2025 Live: यहां 56 घाटों पर 30 हजार स्वयंसेवकों ने 29 लाख दीये बिछा दिए हैं. इसके बाद गिनीज बुक की टीम ने ड्रोन की मदद से बिछाए गए दीयों की गिनती की. रविवार सुबह से इन दीयों में तेल और बाती डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई.

11:53 AM

 Ayodhya Deepotsav 2025 Live: दीयों की संख्या में करीब 15 गुना वृद्धि
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 2017 में जब पहली बार इस आयोजन का प्रारंभ हुआ था, तब अयोध्या में लगभग 01.71 लाख दीपक जलाए गए थे. इस बार अयोध्या में 26 लाख से ज्यादा दीप जलाने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं. दीपोत्सव के पहले आयोजन से नौवें संस्करण तक में दीयों की संख्या में करीब 15 गुना तक बढ़ोत्तरी हुई है. यह हमारी आस्था और प्रभु श्रीराम के प्रति सम्मान का परिचायक है. कई घाटों पर दीयों से रामायण कालीन प्रसंग, बड़े दीये की आकृति और रंगोली दीप उकेरे गए हैं। घाट नंबर 10 पर 80 हजार दीये से स्वास्तिक सजाई गई है। इससे पूरी दुनिया में शुभता का संदेश दिया जा रहा है.

11:52 AM

Ayodhya Deepotsav 2025 Live Updates: अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं, जहां 26 लाख से ज्यादा दीये जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है. ड्रोन से आसमान में उकेरी जाएंगी रामायण की छवियां

Ayodhya deepotsav 2025Diwali 2025 AyodhyaUP CM Yogi Adityanathramkatha park ayodhya

