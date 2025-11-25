Ram Mandir Dhwajarohan Live:अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी फहराएंगे धर्म ध्वज, अवध नगरी में 7 लेयर की सुरक्षा

Ram Mandir Dhwajarohann LIVE Updates: अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण के स्वागत के लिए तैयार है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवा धर्म ध्वज के ध्वजारोहण किया जाएगा. अयोध्या में आज राम मंदिर के शिखर पर PM नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे. इसके बाद राम मंदिर पूर्ण माना जाएगा। इस दौरान 7 हजार लोग मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी आज सुबह 11.52 बजे से दोपहर 12.35 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे. पढ़ें ध्वजारोहण कार्यक्रम से जुड़े सभी लाइव अपडेट.
Ram Mandir Dhwajarohann LIVE Updates: पीएम मोदी आज राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे. ये मंदिर के निर्माण के पूरा होने और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है. कोने-कोने पर ड्रोन की पैनी नजर है. पढ़िए ध्वाजारोहण से जुड़ी पल पल की अपडेट.
Ram Mandir Dhwajarohan LIVE Updates: ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. यहां पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा. वह यहां वीआईपी गेट नंबर-11 यानी जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करेंगे.
Ram Mandir Dhwajarohan Live Updates: अयोध्या मंदिर में आज जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वह लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं.
Ram Mandir LIVE Updates: अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को श्रीराम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य समारोह है जो मंदिर निर्माण की पूर्णता और भक्तों की आस्था का प्रतीक है. इस दिन विवाह पंचमी भी है. इस समारोह में लाखों श्रद्धालु दूर-दूर से उपस्थित रहकर इस पावन अवसर का साक्षी बनेंगे.
Ram Mandir Dhwajarohan Live Updates: राम मंदिर की केसरिया धर्म ध्वजा में सूर्य, ॐ और कोविदार वृक्ष तीनों प्रतीक एक साथ अंकित हैं. सूर्य राम के वंश का, ॐ ब्रह्मांड की ऊर्जा का और कोविदार अयोध्या की प्राचीन राजपरंपरा का प्रतिनिधित्व करता है.
Ram Mandir Dhwajarohan Live: पीएम मोदी आज, 25 नवंबर को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे. पीएम मोदी राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराएंगे. इस दौरान सीएम योगी के अलावा कई दिग्गज अयोध्या पहुंचेंगे. पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. इस दौरान अयोध्या में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है.