Ram Mandir Dhwajarohan Live:अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी फहराएंगे धर्म ध्वज, अवध नगरी में 7 लेयर की सुरक्षा

Ram Mandir Dhwajarohann LIVE Updates: अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण के स्वागत के लिए तैयार है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवा धर्म ध्वज के ध्वजारोहण किया जाएगा. अयोध्या में आज राम मंदिर के शिखर पर PM नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे. इसके बाद राम मंदिर पूर्ण माना जाएगा। इस दौरान 7 हजार लोग मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी आज सुबह 11.52 बजे से दोपहर 12.35 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे. पढ़ें ध्वजारोहण कार्यक्रम से जुड़े सभी लाइव अपडेट.