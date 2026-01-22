UP Breaking News Live: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 22 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. 22 जनवरी 2026 यानी आज रामलला प्रतिष्ठा दिवस की दूसरी वर्षगांठ है. इस मौके पर भारत समेत दुनियाभर से श्रद्धालु भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं. भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वहीं मौसम की बात करें तो यूपी में आज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

Add Zee News as a Preferred Source