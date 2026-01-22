UP Breaking News Live: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
UP Breaking News Live: 22 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. 22 जनवरी 2026 यानी आज रामलला प्रतिष्ठा दिवस की दूसरी वर्षगांठ है. इस मौके पर भारत समेत दुनियाभर से श्रद्धालु भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं. भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वहीं मौसम की बात करें तो यूपी में आज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.
UP Breaking News: अलग अलग समुदाय के प्रेमी प्रेमिका के ओनर किलिंग मामले मे बड़ी अपडेट
देर रात एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल का बयान आया सामने, एसएसपी सतपाल अंतिल के अनुसार पहले लड़के के मिसिंग की शिकायत प्राप्त हुई उसके बाद लड़की की मिसिंग की शिकायत हुई प्राप्त, दोनों की मिसिंग की शिकायत की जाँच मे सामने आया था की दोनों युवक युवती एक दूसरे थे परिचित, मामले की गहनता से जाँच मे सामने आया की युवती के भाइयो के द्वारा इन दोनों की हत्या की गयी, एसएसपी के अनुसार दोनों भाइयो से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर ही दोनों के शवों कों किया गया बरामद, घटना मे इस्तेमाल किया गया फाड़वा भी पुलिस ने किया बरामद, मृतक प्रेमी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के 3 भाइयो के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) एवं 238 मे किया गया मुकदमा दर्ज, मामले मे 2 भाइयो कों हिरासत मे लिया गया तीसरे की तलाश जारी, दोनों के शवों कों मजिस्ट्रेट की मौजूदगी मे निकाला गया, पैनल और वीडियो ग्राफ़ी मे कराया जा रहा पोस्टमार्टम, एसएसपी सतपाल अंतील का कहना है की क़ानून व्यवस्था से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्ज़ीपुर गांव का मामला
UP Breaking News: बाघ ने मासूम को बनाया निवाला
लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील इलाके के ग्राम देवीपुर में एक चार साल के मासूम को बाघ ने अपना निवाला बना लिया. जानकारी के अनुसार थारू जनजाति का राधे देवीपुर गांव निवासी जगदेव सिंह के फार्म रहता था. बुधवार को राधे अपनी पत्नी के साथ जगदेव सिंह के खेत में गन्ना छील रहा था. अपने चार वर्षीय बेटे आरध्यम को खेत की मेड़ पर बैठा दिया. इसी बीच अचानक टाइगर आ गया और मासूम पर हमला कर दिया. मौके पर मौजूद तमाम मजदूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे टाइगर बच्चे को छोड़कर भाग गया, लेकिन टाइगर बच्चे का सिर खा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
UP Breaking News: एटा में नशे में धुत कार सवार ने सड़क पर मचाया तांडव
तेज रफ़्तार अनियंत्रित कार ने ट्रक,कार और बाइक में मारी जोरदार टक्कर, टक्कर लगने के बाद कार सीधे दुकान में जा घुसी, इलाके में मची अफरा तफरी,बाल- बाल बचे स्थानीय लोग, घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे कोतवाली नगर SHO प्रेमपाल सिंह ने कार चालक को लिया हिरासत में, वहीं इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी आया सामने, पुलिस CCTV के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रेमनगर चौराहा के पास की घटना
UP Breaking News: रामलला प्रतिष्ठा दिवस 2026
आज रामलला प्रतिष्ठा दिवस मनाया जा रहा है. यह खास दिन अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है. इस मौके पर दुनियाभर से लाखों की संख्या में भक्त रामनगरी में जुटे हुए हैं. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं.