/पाप करने वालों को सजा मिले, मुझे सीएम योगी पर पूरा विश्वास- चढ़ावा चोरी पर महंत नृत्यगोपाल दास का पहला बयान

विशाल रघुवंसी/अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर के दान प्रकरण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अपने हाथ से लिखा एक पत्र जारी किया है, जिसमें गहरी संवेदना व्यक्त की गई है. 6 जुलाई 2026 की तारीख वाले इस पत्र में उन्होंने रामलला के मंदिर में कथित दान चोरी की घटना को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.