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पाप करने वालों को सजा मिले, मुझे सीएम योगी पर पूरा विश्वास- चढ़ावा चोरी पर महंत नृत्यगोपाल दास का पहला बयान

Ram Mandir Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास का पहला बयान आया है. उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को सजा मिलनजी चाहिये.मुझे सीएम योगी पर पूरा विश्वास है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jul 06, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:57 PM IST
पाप करने वालों को सजा मिले, मुझे सीएम योगी पर पूरा विश्वास- चढ़ावा चोरी पर महंत नृत्यगोपाल दास का पहला बयान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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