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'शब्दों में बयां करना मुश्किल...' विधायक बनने के बाद पहली बार मैथली ठाकुरी पहुंचीं अयोध्या, रामलला के दर्शन कर भावुक हुईं

Maithili Thakur Ayodhya Visit: बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर विधायक बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचीं, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए. रामलला के दर्शन के बाद विधायक भावुक नजर आईं. लोक गायिका ने कहा कि रामलला और राम दरबार के दिव्य दर्शन का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 16, 2026, 12:53 PM IST
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Maithili Thakur Ayodhya Visit
Maithili Thakur Ayodhya Visit

Maithili Thakur Ayodhya Visit/ प्रवेश कुमार: विधायक बनने के बाद मैथिली ठाकुर पहली बार अयोध्या पहुंचीं, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए. रामलला के दर्शन के बाद विधायक भावुक नजर आईं. मैथिली ठाकुर ने कहा कि रामलला और राम दरबार के दिव्य दर्शन का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. 

दर्शन कर भावुक हुईं मैथिली ठाकुर
अयोध्या प्रवास के दौरान मैथिली ठाकुर ने हनुमान गढ़ी और कनक भवन में भी पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने सरयू घाट पर आयोजित भव्य आरती में हिस्सा लिया और रामनगरी के आध्यात्मिक वातावरण की सराहना की. उन्होंने कहा कि अयोध्या आने की लंबे समय से इच्छा थी, जो अब पूरी हुई है. मैथिली ठाकुर ने बताया कि अयोध्या में धार्मिक गीतों की शूटिंग भी की जाएगी, जिससे यहां की संस्कृति और भक्ति का संदेश देशभर तक पहुंचेगा.

क्या बोलीं मैथिली ठाकुर?
विधायक ने अपने क्षेत्र के विकास, युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी जताई. रामनगरी पहुंचने पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया. मैथिली ठाकुर ने कहा कि राम दरबार और पूरे परिसर को देखना एक दिव्य अनुभव रहा, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उन्होंने बताया कि उनकी यह यात्रा सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है. वे एक धार्मिक गाने की शूटिंग के सिलसिले में यहां आई हैं. अयोध्या के अलग-अलग पवित्र स्थानों पर कई गीतों को फिल्माया जाएगा, जो जल्द ही उनके प्रशंसकों के बीच होंगे.

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युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस
मैथिली ठाकुर ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और जनता ने सेवा का अवसर दिया. मैं अब बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूं. वे अपने क्षेत्र अलीनगर की जन समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय हैं और विकास कार्यों को गति दे रही हैं. मैथिली ठाकुर ने बताया कि उनका मुख्य फोकस युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें.

यह भी पढ़िए: यूपी का ये जिला बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब, यूपीडा विकसित करेगा 5 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 1.25 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार! 

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