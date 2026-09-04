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अयोध्या में रामलला की व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल, आरती से लेकर नए CEO की जिम्मेदारी तक, जानें ट्रस्ट के 5 बड़े फैसले

Ayodhya Ram Mandir New CEO: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा पद्धति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जन्माष्टमी का समापन होते ही अयोध्या में रामलला की आरती के स्वरूप से लेकर ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कार्यभार तक कई अहम फैसले लागू किए जा रहे हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव महंत गोविंद देव गिरि महाराज ने इन नए बदलावों और आगामी योजनाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट की है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 04, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:54 AM IST
अयोध्या में रामलला की व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल, आरती से लेकर नए CEO की जिम्मेदारी तक, जानें ट्रस्ट के 5 बड़े फैसले
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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