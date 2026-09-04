/अयोध्या में रामलला की व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल, आरती से लेकर नए CEO की जिम्मेदारी तक, जानें ट्रस्ट के 5 बड़े फैसले

Ayodhya Ram Mandir New CEO/ प्रवेश कुमार: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अयोध्या धाम में रामलला की व्यवस्थाओं को और अधिक भव्य व सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. ट्रस्ट द्वारा नवनिर्वाचित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)जितेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना औपचारिक पदभार ग्रहण नहीं किया है. मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव महंत गोविंद देव गिरि महाराज ने स्पष्ट किया कि नवनिर्वाचित CEO के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसके बाद ही उनके पदभार संभालने की तारीख तय की जाएगी.