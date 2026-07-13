/Ayodhya: राम मंदिर कंट्रोल रूम में बड़ा फेरबदल, पुराने कर्मियों की छुट्टी; नई टीम संभालेगी परिसर में एंट्री की कमान

कंट्रोल रूम में किसकी तैनाती

सोमेश समेत कुल सात स्थानों पर तैनात कर्मियों को कंट्रोल रूम की नई प्रणाली से जोड़ा गया है. इन कर्मियों के संदेश पर आवश्यकता के अनुसार संबंधित विभागों के कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. कृष्णमोहन ने ट्रस्ट की ओर से कृष्णकुमार तिवारी और कृष्ण कुमार त्रिपाठी को कंट्रोल रूम में तैनात किया है. दोनों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और कंट्रोल रूम के संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.