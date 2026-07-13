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Ayodhya: राम मंदिर कंट्रोल रूम में बड़ा फेरबदल, पुराने कर्मियों की छुट्टी; नई टीम संभालेगी परिसर में एंट्री की कमान

श्रीराम जन्मभूमि परिसर की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया जा रहा है. यहां तैनात पूर्व के कर्मियों की छुट्टी कर दी गई है. इस बदलाव में गोपाल राव के करीबी सोमेश को जोड़ा गया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 13, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:56 AM IST
Ayodhya: राम मंदिर कंट्रोल रूम में बड़ा फेरबदल, पुराने कर्मियों की छुट्टी; नई टीम संभालेगी परिसर में एंट्री की कमान
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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