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Ayodhya Ram Mandir: चढ़ावा चोरी के आरोपी का निकला 'दागी' अतीत! बैंक से हो चुका था बर्खास्त, SIT जांच में बड़ा खुलासा

अयोध्या: भव्य राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी सुभाष श्रीवास्तव को लेकर विशेष जांच दल (SIT) की विस्तृत तफ्तीश में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 13, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:29 AM IST
Ayodhya Ram Mandir: चढ़ावा चोरी के आरोपी का निकला 'दागी' अतीत! बैंक से हो चुका था बर्खास्त, SIT जांच में बड़ा खुलासा
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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