Ayodhya Ram Mandir: चढ़ावा चोरी के आरोपी का निकला 'दागी' अतीत! बैंक से हो चुका था बर्खास्त, SIT जांच में बड़ा खुलासा

विशाल सिंह/ Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी (SIT) की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नित नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस मामले के मुख्य आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के अतीत को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसने राम मंदिर ट्रस्ट की चयन प्रक्रिया और सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.एसआईटी की जांच में सामने आया है कि आरोपी सुभाष श्रीवास्तव का अतीत बेदाग नहीं था, बल्कि वह पहले भी वित्तीय गड़बड़ी और घोटाले के गंभीर आरोपों का सामना कर चुका है. इस खुलासे के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी सवालों के घेरे में आ गया है.