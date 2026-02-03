Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

2 बच्चों की मां ने लोक-लाज को दिखाया ठेंगा, 11 साल छोटे भांजे के प्यार में घर से हुई फरार

Gonda News: गोंडा के रहने वाले एक युवक को चंडीगढ़ की युवती से प्यार हो गया. दोनों कोर्ट मैरिज कर ली. शादी के 10 साल बाद दो बच्चों की मां को अपने भांजे से प्यार हो गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:17 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Gonda Mami Bhanja Love Story: यूपी के गोंडा से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां इटियाथोक थाना क्षेत्र के परना गांव की रहने वाली 30 वर्षीय मामी अपने 11 साल छोटे भांजे के साथ फरार हो गई. बताया गया कि चार साल से मामी का अपने भांजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. दो महीने पहले ही भांजे के घर वालों को पता चला तो उन्होंने मामी को भला बुरा कहा. इस पर मामी ने आत्महत्या की भी कोशिश की थी. 

यह है पूरा मामला
दरअसल, परना बगुलहा पंचायत मजरा परना गांव के रहने वाले 40 वर्षीय ददन तिवारी साल 2015 में चंडीगढ़ किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे. ददन तिवारी वहीं पर किराये पर कमरा लेकर रह रहा था. वहीं, चंडीगढ़ की रहने वाली मनीषा से प्यार हो गया. ददन और मनीषा ने साल 2016 में कोर्ट मैरिज कर ली. दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे. 

दो बेटे की मां है मनीषा 
मनीषा और ददन को दो बेटे भी हुए. बड़े बेटे का नाम वरुण तिवारी, जिसकी उम्र 9 साल है, जबकि छोटे बेटे लविश तिवारी की उम्र 4 वर्ष है. चार महीने पहले ही मनीषा को गांव के ही उसके रिश्ते में भांजा लगने वाले विनीत दीक्षित से प्रेम हो गया. दोनों कई दिनों से एक दूसरे से चोरी छुपकर मिलते थे. 

मामी और भांजे को दूर नहीं कर पाए घर वाले 
दो माह पहले जब विनीत के परिवार वालों को प्रेम कहानी पता चली तो वह भड़क गए. विनीत के घर वाले मनीषा के घर पहुंचकर खूब लड़ाई की. इस दौरान मनीषा ने खुद को कमरे में बंदकर फांसी लगाने का भी प्रयास किया. किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया, लेकिन फिर भी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा. रविवार बीती रात भांजा विनीत दीक्षित मामी मनीषा के घर पहुंचा और रात भर मनीषा के साथ ही कमरे में रात बिताई. सुबह जब मनीषा की सास कमरे में गई तो विनीत अलमारी में छिप गया. 

बहू के कमरे में रंगे हाथ पकड़ा गया था भांजा 
विनीत का पैर देखकर सास ने शोर मचा दिया. आसपास के लोग एकत्रित हो गए. इसके बाद आसपास के लोगों ने विनीत और मनीषा को समझा. इसके बाद दोनों अलग रहने को राजी नहीं हुए.  काफी समझाने के बाद भी जब दोनों नहीं माने तो घर वाले पुलिस थाना पहुंच गए. यहां मनीषा अपने 11 साल छोटे प्रेमी के साथ ही रहने की जिद करने लगी. इतना ही नहीं मनीषा ने पुलिस अधिकारियों को पत्र देकर बताया कि वह अपने पति और दोनों बच्चों से रिश्ता खत्म कर प्रेमी के साथ रहना चाहती है. रविवार शाम को मनीषा अपने दोनों बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी विनीत के साथ फरार हो गई. 

