अमेठी: महिला से मंगलसूत्र लूट का 10 घंटे में खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार

अमेठी न्यूज/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के अमेठी में जनपद की जायस पुलिस ने एक महिला के साथ हुई मंगलसूत्र लूट की वारदात का महज 10 घंटे के भीतर फिल्मी अंदाज में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल भी हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

घटना जायस थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला से बदमाशों ने सरेराह मंगलसूत्र लूट लिया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जायस पुलिस ने टीमें गठित कीं और लुटेरों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया. पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के महज 10 घंटे के भीतर पुलिस ने अपराधियों तक पहुंच बना ली.

मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए बदमाश

जायस थाना क्षेत्र के खरौली के पास पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया. पुलिस को देखते ही लुटेरों ने अपनी बाइक की गति बढ़ा दी, जिससे वे लड़खड़ाकर गिर पड़े. बचने के इरादे से बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी साहस का परिचय देते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया. वहीं, भागने की कोशिश कर रहे दूसरे साथी को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया.

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हिस्ट्रीशीटर है मुख्य आरोपी

पकड़े गए बदमाशों में से एक की पहचान बन्धन सिंह के रूप में हुई है, जो इलाके का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है. आरोपी के खिलाफ जायस और पड़ोसी जनपद रायबरेली में आधा दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र और लॉकेट बरामद कर लिया है. साथ ही, उनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना

मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.अमेठी पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय स्तर पर खूब सराहना हो रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध करने के बाद अपराधी पुलिस की नजरों से ज्यादा दिन नहीं बच सकते.

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