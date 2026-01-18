Mauni Amavasya: मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा सनानती मेला, काशी-अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब

Mauni amavasya Snan: आज मौनी अमावस्या पर भक्तों की गंगा में आस्था की डुबकी लग रही है.काशी,अयोध्या से प्रयागराज तक गंगा के घाटों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है. मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया जाता है. इस पावन अवसर पर धर्म नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

अयोध्या में मौनी अमावस्या स्नान

आज माघ मेले का मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या है. इस पावन अवसर पर धर्म नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर है. ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. श्रद्धालु स्नान के बाद दान-पुण्य, जप-तप और पूजा-अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं. सरयू स्नान के उपरांत श्रद्धालु भगवान राम लला और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं.

मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइनें

मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है. मौनी अमावस्या के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस बल, पीएसी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु सुगमतापूर्वक स्नान और दर्शन कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर स्थानीय व्यापार पर भी पड़ा है. पटरी दुकानदारों, प्रसाद विक्रेताओं और पूजा सामग्री बेचने वालों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है. मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर पर अयोध्या श्रद्धा, सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र बनी हुई है.

वाराणसी के घाटों पर भक्तों की आस्था की डुबकी

आज माघ मेले में तीसरा शाही स्नान हैं मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं. आज काशी में लोगों ने पवित्र स्नान किया है. लोग मंदिरों के दर्शन करने भी जा रहे हैं.

Magh Mela Snan: माघ मेले का तीसरा शाही स्नान आज, मौनी अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब, 'हर-हर गंगे' से गूंज रही रेती, सुरक्षा चाक चौबंद

प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान जारी है. भारी भीड़ को देखते हुए ats की यूनिट को माघ मेले की सुरक्षा में लगाया है. चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है. ऐसा अनुमान है कि आज साढ़े तीन करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है. सुरक्षा के मद्देनजर मेला पुलिस क्षेत्र में जल, थल और नभ से निगरानी कर रही है. प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान जारी है. भारी भीड़ को देखते हुए ats की यूनिट को माघ मेले की सुरक्षा में लगाया है. चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है.