Mauritius PM visit Ayodhya: अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मॉर‍ीशस के प्रधानमंत्री, नवीनचंद्र रामगुलाम की अगवानी करेंगे सीएम योगी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2918698
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Mauritius PM visit Ayodhya: अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मॉर‍ीशस के प्रधानमंत्री, नवीनचंद्र रामगुलाम की अगवानी करेंगे सीएम योगी

Mauritius PM visit Ayodhya: मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम आज अयोध्या पहुंचेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी उनका स्वागत करेंगे. एयरपोर्ट पर पारंपरिक शैली के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कलाकारों की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mauritius PM visit Ayodhya
Mauritius PM visit Ayodhya

Ayodhya News: भूटान के प्रधानमंत्री के बाद, मारीशस के प्रधानमंत्री डा. नवीन चंद्र राम गुलाम का आज अयोध्या आगमन होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे. वह परिवार समेत राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे.और मंदिर निर्माण की जानकारी लेंगे. यहीं पर प्रधानमंत्री के सम्मान में प्रदेश सरकार की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा. इस मौके पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे.

आठ दिवसीय भारत यात्रा

यह दौरा उनकी आठ दिवसीय भारत यात्रा का हिस्सा है जिसमें वाराणसी का दौरा भी शामिल है. अयोध्या में उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. वे राम मंदिर में रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे उनका कुबेर टीले पर पूजन का भी कार्यक्रम है. शुक्रवार को सुबह 11:10 बजे उनके एयरपोर्ट पर पहुंचने से पूर्व ही सीएम योगी के यहां पहुंच जाने की संभावना है. इसके बाद मुख्यमंत्री समेत अन्य उच्चाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री राम मंदिर जाएंगे और दर्शन-पूजन करेंगे. अभी हाल ही में पांच सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे अपनी पत्नी तोशी के साथ रामलला का दर्शन कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अयोध्या में करीब डेढ़ घंटे रहेंगे मॉरीशस के पीएम

मारीशस के प्रधानमंत्री सीधे राम मंदिर के लिए रवाना होंगे. प्रयागराज-लखनऊ हाईवे से होते हुए करीब 15 किमी की दूरी तय कर प्रधानमंत्री का काफिला राम मंदिर पहुंचेगा. राम मंदिर में वह करीब डेढ़ घंटे रुकेंगे. इस दौरान रामलला और राजा राम के दर्शन करने के साथ मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे. राम जन्मभूमि परिसर में जटायु और अंगद टीले पर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक भी करेंगे. राम मंदिर के बाद मॉरीशस के प्रधानमंत्री दोपहर एक बजे वापस एयरपोर्ट से आगे की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे. भारत और मॉरीशस के रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं राजनयिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोबगे आए थे अयोध्या

डॉ. रामगुलाम रामलला के दर्शन करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे. हाल ही में पांच सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे अपनी पत्नी तोशी के साथ रामलला का दर्शन कर चुके हैं.

TAGS

Mauritius PM visit AyodhyaAyodhya news

Trending news

Mauritius PM visit Ayodhya
रामलला के दर्शन करेंगे मॉर‍ीशस के पीएम,नवीनचंद्र रामगुलाम की अगवानी करेंगे सीएम योगी
weather in uttarakhand
पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का रूख,नैनीताल समेत 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
Ghaziabad latest news
नेपाल हिंसा में गाजियाबाद की महिला की मौत, पति से बिछड़ी, किस्मत ने नहीं दिया साथ!
UP SI Bharti
यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन में सुधार का मिला मौका
Lucknow latest news
लखनऊ में बेकाबू बस पलटी, कई लोग दबे, 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल
Ghaziabad
लाइन और इंतजार खत्म..अब मोबाइल वैन से घर-घर पहुंचा पासपोर्ट, गाजियाबाद में अनोखी पहल
Uttarakhand
फिर दिखी मोदी-धामी की केमिस्ट्री.. उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का नया मॉडल
Etawah news
कार में जबरन ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया... नाबालिग की बात सुनकर कांप उठा परिवार
PM Modi Uttarakhand visit
पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दिया 1200 करोड़ का राहत पैकेज, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात
Lalitpur news
ललितपुर में कच्ची शराब के कारोबार से फिर सनसनी, भट्टी के पास मिला जला हुआ शव
;