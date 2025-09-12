Ayodhya News: भूटान के प्रधानमंत्री के बाद, मारीशस के प्रधानमंत्री डा. नवीन चंद्र राम गुलाम का आज अयोध्या आगमन होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे. वह परिवार समेत राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे.और मंदिर निर्माण की जानकारी लेंगे. यहीं पर प्रधानमंत्री के सम्मान में प्रदेश सरकार की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा. इस मौके पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे.

आठ दिवसीय भारत यात्रा

यह दौरा उनकी आठ दिवसीय भारत यात्रा का हिस्सा है जिसमें वाराणसी का दौरा भी शामिल है. अयोध्या में उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. वे राम मंदिर में रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे उनका कुबेर टीले पर पूजन का भी कार्यक्रम है. शुक्रवार को सुबह 11:10 बजे उनके एयरपोर्ट पर पहुंचने से पूर्व ही सीएम योगी के यहां पहुंच जाने की संभावना है. इसके बाद मुख्यमंत्री समेत अन्य उच्चाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री राम मंदिर जाएंगे और दर्शन-पूजन करेंगे. अभी हाल ही में पांच सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे अपनी पत्नी तोशी के साथ रामलला का दर्शन कर चुके हैं.

अयोध्या में करीब डेढ़ घंटे रहेंगे मॉरीशस के पीएम

मारीशस के प्रधानमंत्री सीधे राम मंदिर के लिए रवाना होंगे. प्रयागराज-लखनऊ हाईवे से होते हुए करीब 15 किमी की दूरी तय कर प्रधानमंत्री का काफिला राम मंदिर पहुंचेगा. राम मंदिर में वह करीब डेढ़ घंटे रुकेंगे. इस दौरान रामलला और राजा राम के दर्शन करने के साथ मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे. राम जन्मभूमि परिसर में जटायु और अंगद टीले पर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक भी करेंगे. राम मंदिर के बाद मॉरीशस के प्रधानमंत्री दोपहर एक बजे वापस एयरपोर्ट से आगे की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे. भारत और मॉरीशस के रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं राजनयिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोबगे आए थे अयोध्या

डॉ. रामगुलाम रामलला के दर्शन करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे. हाल ही में पांच सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे अपनी पत्नी तोशी के साथ रामलला का दर्शन कर चुके हैं.