/राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद अयोध्या में जुटने जा रहे 300 से ज्यादा साधु- संत!बैठक से जाएगा एकजुटता का संदेश

विशाल सिंह/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में सामने आए चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद उपजे नकारात्मक माहौल और विवादों को शांत करने के लिए अयोध्या में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है.राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के अगले दिन अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 250-300 संतों की बैठक होगी.सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद संत समाज और श्रद्धालुओं के बीच बने नकारात्मक माहौल को देखते हुए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेतृत्व में अयोध्या के प्रमुख संतों, महंतों और धर्माचार्यों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है.