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राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद अयोध्या में जुटने जा रहे 300 से ज्यादा साधु- संत!बैठक से जाएगा एकजुटता का संदेश

Ayodhya News: अयोध्‍या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए अयोध्या में 23 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की साधु-संतों के साथ एक हाई-प्रोफाइल बैठक होने जा रही है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 23, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:48 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद अयोध्या में जुटने जा रहे 300 से ज्यादा साधु- संत!बैठक से जाएगा एकजुटता का संदेश
Image Credit: Ayodhya News

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