/सुल्तानपुर में आधी रात पुलिस एनकाउंटर, बीच सड़क खूब हुई ठायं-ठायं, दबोचे गए 50 हजार का इनामी बदमाश समेत चार चोर

सीतापुर का इनामी भी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान उनको यह सूचना प्राप्त होती है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जीप कंपास से उनके क्षेत्र में घूम रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की नियत से हैं. प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा उक्त अभियुक्तों की घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे अभियुक्त जबरदस्ती वहां से निकलकर भागे, जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा पीछा किया गया. अपने आप को घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिए. फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. जिसमें तीन अभियुक्त घायल हो गए हैं. घायलों में अनिकेत चौहान निवासी नरेंद्रपुर, थाना सदरपुर, सीतापुर भी है.