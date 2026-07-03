/सुल्तानपुर में आधी रात पुलिस एनकाउंटर, बीच सड़क खूब हुई ठायं-ठायं, दबोचे गए 50 हजार का इनामी बदमाश समेत चार चोर

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Sultanpur Police Encounter/ आशीष श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बीती रात पुलिस अधीक्षक चारु निगम के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके तहत जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के पीढ़ी टोल के पास चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ के दौरान सीतापुर के 50 हजार के इनामी बदमाश समेत चार शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं. इनके पास से नकद, अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और लगभग 11 लाख रुपये के साथ एक जीप कंपास और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुए हैं.
तीन बदमाशों के पैर में लगी गोली
मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिज नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चारु निगम के निर्देश पर बीती रात अपराधियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. रात्रि में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नियमित गश्त और चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी. इसी दौरान 2/3 जुलाई की रात में लगभग 3:00 बजे के आसपास थाना जयसिंहपुर पुलिस के द्वारा पीढ़ी टोल के पास चेकिंग की जा रही थी.
सीतापुर का इनामी भी गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान उनको यह सूचना प्राप्त होती है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जीप कंपास से उनके क्षेत्र में घूम रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की नियत से हैं. प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा उक्त अभियुक्तों की घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे अभियुक्त जबरदस्ती वहां से निकलकर भागे, जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा पीछा किया गया. अपने आप को घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिए. फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. जिसमें तीन अभियुक्त घायल हो गए हैं. घायलों में अनिकेत चौहान निवासी नरेंद्रपुर, थाना सदरपुर, सीतापुर भी है.
पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उक्त अभियुक्त के खिलाफ लगभग 52 मुकदमे हैं. यह ₹50,000 का इनामी बदमाश भी है. दूसरा अभियुक्त आकाश निवासी बीबीपुर, थाना इमलीया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर, इसके ऊपर 46 मुकदमे दर्ज है. मिथलेश चौहान निवासी मथुआपुर, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर, इसके ऊपर कुल 26 मुकदमे दर्ज हैं. अजय निवासी बीबीपुर इमलीया, सुल्तानपुर, इसके ऊपर कुल 22 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं. इन चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है.
पुलिस को क्या-क्या मिला?
पुलिस का कहना है कि तीन घायल अभियुक्तों को इलाज के लिए सीएचसी जयसिंहपुर भेजा गया है. इनके पास से कुल 3 अदद देसी तमंचे, 22 राउंड जिंदा कारतूस, लगभग ₹11,00,000 नकद, एक जीप कंपास और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुए हैं. पूछताछ में इन अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि इनके द्वारा काफी दिनों से आसपास के जनपदों में लगातार चोरियां कर रहे हैं. आज भी ये चोरी करने की नियत से ही आए हुए थे, जिसके दौरान ये पकड़े गए हैं. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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