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सुल्तानपुर में आधी रात पुलिस एनकाउंटर, बीच सड़क खूब हुई ठायं-ठायं, दबोचे गए 50 हजार का इनामी बदमाश समेत चार चोर

Sultanpur Police Encounter: सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में सीतापुर का इनामी बदमाश समेत चार शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए. इनके पास से नकद, अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और लगभग 11 लाख रुपये के साथ एक जीप कंपास और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुए हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 03, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:29 AM IST
सुल्तानपुर में आधी रात पुलिस एनकाउंटर, बीच सड़क खूब हुई ठायं-ठायं, दबोचे गए 50 हजार का इनामी बदमाश समेत चार चोर
Image Credit: Sultanpur Police EncounterSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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