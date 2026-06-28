/मिल्कीपुर विधानसभा सीट: ऐतिहासिक उठापटक, बदलती सियासी विरासत और जातीय समीकरणों की प्रयोगशाला

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अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र रही है. यह सीट केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक मिजाज को समझने का एक पैमाना मानी जाती है. आजादी के बाद से ही इस क्षेत्र की जनता ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनसंघ, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा, भाजपा और समाजवादी पार्टी जैसे विविध विचारधाराओं को मौका दिया है. यही कारण है कि मिल्कीपुर का इतिहास बेहद विविधतापूर्ण और दिलचस्प रहा है.
कम्युनिस्ट प्रभाव से समाजवादी दबदबे तक का सफर
मिल्कीपुर के चुनावी इतिहास में 1967 से 1990 का दौर कम्युनिस्ट नेता मित्रसेन यादव के नाम रहा. उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ से यहां चार बार जीत हासिल की, जो इस क्षेत्र की राजनीतिक विरासत का आधार बना. बाद में वे समाजवादी राजनीति में शामिल हो गए, जिसने क्षेत्र की दिशा बदल दी.
वर्ष 1998 और 2004 में हुए उपचुनावों ने समाजवादी पार्टी की जड़ें यहां और गहरी कर दीं, जहां रामचंद्र यादव ने लगातार जीत दर्ज कर अपनी धमक छोड़ी. 2012 में जब यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई, तो वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद ने यहां से नई पारी शुरू की.
2017 में भाजपा ने बाबा गोरखनाथ के माध्यम से जीत दर्ज की, लेकिन 2022 में अवधेश प्रसाद ने पुनः इसे समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दिया.
सत्ता का नया समीकरण और जातीय गणित
फैजाबाद से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने पर फरवरी 2025 में हुए उपचुनाव ने फिर से राजनीतिक इतिहास बदल दिया. इस बार भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज कर अयोध्या लोकसभा में मिली हार के बाद भाजपा की जोरदार वापसी का संदेश दिया.
मिल्कीपुर की इस चुनावी उठापटक के पीछे यहां का जटिल जातीय समीकरण सबसे अहम कारक है. लगभग 3 लाख 55 हजार मतदाताओं वाली इस सीट पर कोई भी दल तब तक निश्चिंत नहीं हो सकता, जब तक वह विभिन्न सामाजिक वर्गों को साध न ले.
यहां लगभग 1 लाख 18 हजार ओबीसी, 1 लाख अनुसूचित जाति, 1 लाख 5 हजार जनरल और 25 हजार मुस्लिम मतदाता हैं. विशेष रूप से 65 हजार की संख्या वाले ब्राह्मण मतदाता यहां किसी भी दल के लिए निर्णायक साबित होते हैं. जब ब्राह्मण वोट एकजुट होते हैं, तो चुनावी परिणाम पूरी तरह बदल जाते हैं. इसके साथ ही यादव, पासी और कोरी समाज की सक्रियता जीत-हार का अंतर तय करती है. अंततः मिल्कीपुर का जनादेश केवल एक विधायक का चयन नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के राजनीतिक मूड का वह आईना है, जो हर चुनाव में नई कहानी लिखता है.