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मिल्कीपुर विधानसभा सीट: ऐतिहासिक उठापटक, बदलती सियासी विरासत और जातीय समीकरणों की प्रयोगशाला

Ayodhya News: अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र रही है. यह सीट केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक मिजाज को समझने का एक पैमाना मानी जाती है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 28, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:59 PM IST
मिल्कीपुर विधानसभा सीट: ऐतिहासिक उठापटक, बदलती सियासी विरासत और जातीय समीकरणों की प्रयोगशाला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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