/मिल्कीपुर विधानसभा सीट: ऐतिहासिक उठापटक, बदलती सियासी विरासत और जातीय समीकरणों की प्रयोगशाला

यहां लगभग 1 लाख 18 हजार ओबीसी, 1 लाख अनुसूचित जाति, 1 लाख 5 हजार जनरल और 25 हजार मुस्लिम मतदाता हैं. विशेष रूप से 65 हजार की संख्या वाले ब्राह्मण मतदाता यहां किसी भी दल के लिए निर्णायक साबित होते हैं. जब ब्राह्मण वोट एकजुट होते हैं, तो चुनावी परिणाम पूरी तरह बदल जाते हैं. इसके साथ ही यादव, पासी और कोरी समाज की सक्रियता जीत-हार का अंतर तय करती है. अंततः मिल्कीपुर का जनादेश केवल एक विधायक का चयन नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के राजनीतिक मूड का वह आईना है, जो हर चुनाव में नई कहानी लिखता है.