अवध विश्वविद्यालय में बृहद वृक्षारोपण, कुलपति ने किया 'मियावाकी गार्डन' का उद्घाटन, बनेगी 'लिविंग ग्रीन लेबोरेटरी'

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Ayodhya News: डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बृहद वृक्षारोपण अभियान राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के क्रम में आयोजन किया गया. इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए परिसर में कुलपति ने'मियाबाकी गार्डन' का उद्घाटन किया गया. लगभग 3200 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस विशेष उद्यान में स्थानीय जैवविविधता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे कम समय में एक सघन वन क्षेत्र तैयार हो सके.
रिसर्च के लिए बनेगी 'लिविंग ग्रीन लेबोरेटरी'
यह मियावाकी वन केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे लिविंग ग्रीन लेबोरेटरी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कृषि, सिविल इंजीनियरिंग, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, कार्बन पृथक्करण तथा पारिस्थितिकी पर अध्ययन एवं शोध किए जा सकेंगे. पूरे वर्ष वन को रंग-बिरंगा एवं आकर्षक बनाए रखने के लिए हर मौसम में फूल देने वाली प्रजातियों का चयन किया गया है. वसंत ऋतु में कचनार, पलाश एवं अमलतास, ग्रीष्म ऋतु में गुलमोहर, कदम्ब एवं चम्पा, वर्षा ऋतु में मधुमालती एवं क्लेरोडेन्ड्रम तथा शीत ऋतु में बोगनवेलिया, गुड़हल, इक्सोरा एवं अन्य पुष्पीय झाड़ियाँ पूरे वर्ष वन को आकर्षक बनाए रखेंगी. इससे मधुमक्खियों, तितलियों एवं अन्य परागण जीवों की संख्या में भी वृद्धि होगी.
झाड़ी एवं औषधीय स्तर में तुलसी, लेमनग्रास, एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, गिलोय, अदरक, हल्दी, पुदीना, मेंहदी, गुड़हल, करौंदा, इक्सोरा, ड्यूरांटा तथा वेटीवर (खस) जैसे औषधीय एवं सुगंधित पौधे लगाए जाएंगे. भूमि आवरण (Ground Cover) के रूप में वेडेलिया, ओफियोपोगोन, देशी घास, मनी प्लांट तथा अन्य भूमि ढकने वाले पौधे लगाए जाएँगे, जिससे मिट्टी का कटाव रुकेगा, नमी बनी रहेगी तथा खरपतवार की वृद्धि नियंत्रित होगी. पूरे वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं प्राकृतिक सौन्दर्य को ध्यान में रखते हुए इसकी परिधि में बॉस (Bamboo) की आकर्षक एवं पर्यावरण अनुकूल बाड़ (Bamboo Fencing) बनाई जाएगी. मुख्य प्रवेश द्वार एवं विश्राम स्थलों पर बाँस से निर्मित आकर्षक तोरण (Arch) एवं बैठने की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिससे पूरा परिसर प्राकृतिक स्वरूप में दिखाई देगा.
जापानी तकनीक से 10 गुना तेजी से बढ़ेगा जंगल
इस वन में लगभग 3-5 पौधे प्रति वर्गमीटर की सघनता से पौधरोपण किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 10,000-11,500 पौधे लगाए जाने का अनुमान है. सभी पौधों का रोपण यादृच्छिक मिश्रित (Random Mixed Plantation) पद्धति से किया जाएगा, जिससे प्राकृ तिक वन जैसी प्रतिस्पर्धा विकसित होगी और पौधों की वृद्धि सामान्य वृक्षारोपण की तुलना में कई गुना तेज होगी.
कुलपति ने वृक्षारोपण अभियान के वक्तव्य में कहा कि वन प्रकृति द्वारा मानव सभ्यता को दिया गया सबसे अनमोल उपहार हैं. इसके बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन या सर्वाइवल की कल्पना असंभव है. वन केवल कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और ऑक्सीजन देने के स्रोत नहीं हैं, बल्कि ये हमारी पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं. उन्होंने बताया कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मियाबाकी फॉरेस्ट परिसर में 3200 वर्ग मीटर में तैयार हो रहा है . मियाबाकी गार्डन वैज्ञानिक नवाचार का एक बेहतरीन उदाहरण है.
सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विज्ञान का संगम
यह जापानी तकनीक कम जगह में पारंपरिक वनों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ती है और 30 गुना अधिक सघन होती है. इसमें स्थानीय प्रजातियों के पौधों को शामिल कर हम जैवविविधता को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो आज के समय में जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे प्रभावी वैज्ञानिक हथियार है. वनों से जुड़ी हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में जो वृक्षों की रक्षा करते हैं, वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं का संदेश सदियों से निहित है. हमारी संस्कृति ने हमेशा प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व सिखाया है. वेदों और पुराणों में वनों को पूजनीय माना गया है. आज हमें अपनी इसी सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना होगा.
छात्रों से 'एक पौधा गोद लेने' की अपील
कुलपति ने छात्र छात्राओं से आवाहन किया कि विश्वविद्यालय का यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भावी पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाने का संकल्प है. प्रत्येक छात्र और शिक्षक को कम से कम एक पौधा गोद लेकर उसके संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए.
भारी संख्या में जुटे शिक्षक और छात्र
इस बृहद वृक्षारोपण अभियान में हजारों की संख्या में शिक्षक अधिकारी कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण एवं परिसर को हरा-भरा बनाने का सामूहिक संकल्प लिया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, अधिकारीगण एवं भारी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.