अवध विश्वविद्यालय में बृहद वृक्षारोपण, कुलपति ने किया 'मियावाकी गार्डन' का उद्घाटन, बनेगी 'लिविंग ग्रीन लेबोरेटरी'

जापानी तकनीक से 10 गुना तेजी से बढ़ेगा जंगल

इस वन में लगभग 3-5 पौधे प्रति वर्गमीटर की सघनता से पौधरोपण किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 10,000-11,500 पौधे लगाए जाने का अनुमान है. सभी पौधों का रोपण यादृच्छिक मिश्रित (Random Mixed Plantation) पद्धति से किया जाएगा, जिससे प्राकृ तिक वन जैसी प्रतिस्पर्धा विकसित होगी और पौधों की वृद्धि सामान्य वृक्षारोपण की तुलना में कई गुना तेज होगी.

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​कुलपति ने वृक्षारोपण अभियान के वक्तव्य में कहा कि वन प्रकृति द्वारा मानव सभ्यता को दिया गया सबसे अनमोल उपहार हैं. इसके बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन या सर्वाइवल की कल्पना असंभव है. वन केवल कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और ऑक्सीजन देने के स्रोत नहीं हैं, बल्कि ये हमारी पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं. उन्होंने बताया कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मियाबाकी फॉरेस्ट परिसर में 3200 वर्ग मीटर में तैयार हो रहा है . मियाबाकी गार्डन वैज्ञानिक नवाचार का एक बेहतरीन उदाहरण है.