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अवध विश्वविद्यालय में बृहद वृक्षारोपण, कुलपति ने किया 'मियावाकी गार्डन' का उद्घाटन, बनेगी 'लिविंग ग्रीन लेबोरेटरी'

​Ayodhya News: अयोध्या स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 3200 वर्गमीटर क्षेत्र में मियावाकी गार्डन का शुभारंभ किया गया. कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने इसे पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और शोध के लिए ‘लिविंग ग्रीन लेबोरेटरी’ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:13 PM IST
अवध विश्वविद्यालय में बृहद वृक्षारोपण, कुलपति ने किया 'मियावाकी गार्डन' का उद्घाटन, बनेगी 'लिविंग ग्रीन लेबोरेटरी'
Image Credit: Awadh University Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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