राम मंदिर की सुरक्षा हुई हाईटेक! 11 करोड़ की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम तैयार, जानें कब होगा लोकार्पण

Ayodhya Ram Mandir News: राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 11 करोड़ से ज्यादा की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो गया है. इसका निर्माण प्रशासनिक भवन में दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था. 

Ayodhya: राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 11 करोड़ से ज्यादा की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो गया है. इसका निर्माण प्रशासनिक भवन में दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था. 

