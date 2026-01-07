राम मंदिर की सुरक्षा हुई हाईटेक! 11 करोड़ की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम तैयार, जानें कब होगा लोकार्पण

Ayodhya Ram Mandir News: राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 11 करोड़ से ज्यादा की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो गया है. इसका निर्माण प्रशासनिक भवन में दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था.
Trending Photos
Ayodhya: राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 11 करोड़ से ज्यादा की लागत का आधुनिक कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो गया है. इसका निर्माण प्रशासनिक भवन में दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था.
खबर लिखी जा रही है...
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.