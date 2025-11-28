Advertisement
अयोध्या से मोदी-योगी-भागवत का ‘अश्वमेध’, दुनिया ने देखी राजनीति की ‘त्रिशक्ति’!

Ayodhya: त्रेतायुग से लेकर कलियुग तक अडिग, अविचल, आस्थावान और अध्यात्म की नगरी अयोध्या अपने स्वर्णिम गौरव काल के सबसे प्रखर रूप में दुनिया के सामने है. 1528 से लेकर 2025 तक क़रीब पांच सौ साल में अयोध्या की सबसे विकसित तस्वीर उभर कर आई है.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:48 PM IST
Ayodhya Ram Mandir: त्रेतायुग से लेकर कलियुग तक अडिग, अविचल, आस्थावान और अध्यात्म की नगरी अयोध्या अपने स्वर्णिम गौरव काल के सबसे प्रखर रूप में दुनिया के सामने है. 1528 से लेकर 2025 तक क़रीब पांच सौ साल में अयोध्या की सबसे विकसित तस्वीर उभर कर आई है. ये वही अयोध्या है, जिसे आक्रांत बाबर की सेना ने तहस-नहस कर दिया था. और ये वही अयोध्या है, जिसने बाबर की पीढ़ियों को शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है और सनातन गौरव को हिमालय के शिखर जितना ऊंचा कर दिया है. इसी बुलंदी से एक तस्वीर दुनिया के सियासी नक्शे पर नजर आई. ये संसार की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक तस्वीर कही जा सकती है. सनातन के सबसे गरिमामयी मंच पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत.

आजाद भारत में सनातन के नव सूर्योदय का उद्घोष

भारत की आजादी से लेकर अब तक देश ने कई संकल्प पूरे किए हैं. लेकिन, अयोध्या के ह्रदय पर आज़ादी के पहले से एक घाव था. श्रीरामलला विराजमान से उनकी ही जन्मस्थली पर उनकी भव्यता छीनने की साज़िश हुई. आदि से अनंत तक मानव जीवन को कल्याण के सन्मार्ग पर ले जाने वाली प्रभु राम की आस्था को अपमानित करने का प्रयास हुआ. लेकिन, उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की महिमा से अयोध्या की धरती से सनातन के नए सूर्योदय का उद्घोष हुआ. ब्रह्मांड के सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर में दिव्य सनातन ध्वज का आरोहण हुआ. प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरसंघचालक मोहन भागवत की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वज की स्थापना हुई. ये सिर्फ़ भव्य राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सनातन धर्म के शिखर से नव सूर्योदय का आरम्भ है. 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन से लेकर 25 नवंबर 2025 तक अयोध्या समेत संसार ने भव्य मंदिर निर्माण और अब विशाल धर्म ध्वजा को विस्मित आंखों से देखा. ये एक नए युग का आरम्भ है, जिसे अयोध्या की धरती से साकार करने का संकल्प लिया गया है.

मोदी-योगी-भागवत यानी संकल्प-समर्पण-संघर्ष की ‘त्रिशक्ति’

प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण का संकल्प पूर्ण किया. इस संकल्प को संघ ने अपने संघर्षों के साथ जिया और निश्चय तक पहुंचाया. अयोध्या में श्रीरामलला के नाम और धाम की महिमा को पूरे समर्पण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसार में गुंजायमान किया. योगी सरकार ने त्रेतायुग वाली दिवाली की गरिमा को कलियुग में मूर्त रूप देते हुए संसार में अयोध्या की अकल्पनीय दीपावाली के कई कीर्तिमान बनवाए हैं. संघ, सरकार और सनातन की त्रिशक्ति ने संसार को सबसे शक्तिशाली तस्वीर दिखाई है. अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी और साथ में सरसंघचालक मोहन भागवत की तिकड़ी एक बड़ा संदेश दे रही है. संघ, संगठन और सरकार तीनों के संकल्प से अयोध्या ने आज़ादी के पहले से जारी संघर्ष में सम्पूर्ण विजयश्री प्राप्त कर ली है. मोदी-योगी और भागवत ने अयोध्या की धरती से भारत समेत संसार को ये संदेश दिया है कि कोई भी चुनौती मानव के साहस से बड़ी नहीं हो सकती.

मोदी-योगी-भागवत का ‘रामराज वाला संदेश’!

अयोध्या सिर्फ़ सनातन धर्म की चेतना का केंद्र नहीं बल्कि रामराज की परिकल्पना को भी साकार करती है. इसीलिए पीएम मोदी, सीएम योगी और सरसंघचालक भागवत जब एकसाथ दिखे तो इसे संगठन से सत्ता तक के संकल्प की सबसे संगठित तस्वीर कहा जा रहा है. क्योंकि, संघ संघर्षों की आधारशिला तय करता है. प्रधानमंत्री मोदी संकल्पों को साकार करने की दिशा में अग्रसर रहते हैं और मुख्यमंत्री योगी संपूर्ण समर्पण के साथ संकल्पों और संघर्षों को विहंगम रूप में उतारने में माहिर हैं. आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब सनातन विरोधी दलों के सामने ही अयोध्या से पूरे भारत में रामराज का संदेश गया है. अयोध्या आध्यात्मिक केंद्र के साथ-साथ रामराज की परिकल्पना को जन-जन तक पहुंचाने का भी नाम है. इसीलिए मोदी-योगी और भागवत के हाथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. ये दिशा रामराज की है, ये युग सनातन मर्यादाओं का है, ये स्वराज को साकार करने का संकल्प है, ये सत्ता के केंद्र में सनातन के सृजन का आरोहण है.

