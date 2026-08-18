/पर्स में रखा 42 हजार रुपये उड़ा ले गया बंदर, कोई तरकीब नहीं आ रही थी काम, अयोध्या पुलिस ने अपनाया ये तरीका

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Ayodhya News: अयोध्या में पुलिस ने एक ऐसा ‘ऑपरेशन मंकी’ चलाया, जिसकी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे—पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती. मामला कोतवाली नगर के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र का है, जहां एक महिला के 42 हजार 105 रुपये एक बंदर लेकर फरार हो गया. राहगीर ने बंदर से पैसे वापस लेने की खूब कोशिश की, लेकिन बंदर साहब रुपये छोड़ने को तैयार ही नहीं थे. सूचना पुलिस तक पहुंची तो उपनिरीक्षक अशोक कुमार, उपनिरीक्षक पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल कुलदीप यादव और आरक्षी अंकित मौके पर पहुंचे.
यह है पूरा मामला
दरअसल, अयोध्या कैंट थाना क्षेत्र के भिखनपुर की रहने वाली अंजू देवी पत्नी दीपचंद ने बताया कि जैसे ही वह आटो से उतरी और पर्स निकाल कर किराया देने लगी तभी एक बंदर झपट्टा मारकर पर्स लेकर भाग गया और पेड़ पर चढ़ गया. पर्स में 42 हजार रुपये थे, साथ ही मोबाइल और चाबी भी रखी थी. अंजू देवी के होश उड़ गए. वह परेशान होने लगीं. पैसे पाने के लिए वह हर कोशिश की, लेकिन बंदर ने पैसा नहीं दिया.
अयोध्या पुलिस की सूझबूझ काम आया
सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी उपनिरीक्षक अशोक कुमार, उपनिरीक्षक पंकज सिंह, मुख्य आरक्षी कुलदीप यादव, आरक्षी अंकित मौके पर पहुंच गए. पुलिसकर्मियों ने बंदर को पकड़ने या किसी प्रकार से डराने के बजाय उसे केला खिलाकर रुपये वापस लेने का प्रयास किया. पुलिसकर्मियों ने फौरन केला खरीदा और पेड़ पर चढ़े बंदर की ओर फेंका. कुछ देर बाद बंदर केला लेकर नीचे आ गया. इसी तरह अंजू का पर्स भी मिल गया. इसके बाद अंजू और उनके पति के चेहरा खिल उठा.
केला खिलाने पर मिला पर्स
अंजू देवी ने बताया कि उनकी मेहनत की कमाई थी. पर्स में रखा पूरा पैसा उन्हें मिल गया. अंजू और उनके पति ने अयोध्या पुलिस का धन्यवाद अदा किया है. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मियों ने कानून-व्यवस्था के साथ-साथ मानवीय संवेदनशीलता और व्यवहारिक सूझबूझ का परिचय दिया. यहा नजारा देख रहे स्थानीय लोगों ने भी पुलिसकर्मियों की इस कार्यशैली की सराहना की है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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