/पर्स में रखा 42 हजार रुपये उड़ा ले गया बंदर, कोई तरकीब नहीं आ रही थी काम, अयोध्या पुलिस ने अपनाया ये तरीका

Ayodhya News: अयोध्या में पुलिस ने एक ऐसा ‘ऑपरेशन मंकी’ चलाया, जिसकी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे—पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती. मामला कोतवाली नगर के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र का है, जहां एक महिला के 42 हजार 105 रुपये एक बंदर लेकर फरार हो गया. राहगीर ने बंदर से पैसे वापस लेने की खूब कोशिश की, लेकिन बंदर साहब रुपये छोड़ने को तैयार ही नहीं थे. सूचना पुलिस तक पहुंची तो उपनिरीक्षक अशोक कुमार, उपनिरीक्षक पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल कुलदीप यादव और आरक्षी अंकित मौके पर पहुंचे.