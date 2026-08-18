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पर्स में रखा 42 हजार रुपये उड़ा ले गया बंदर, कोई तरकीब नहीं आ रही थी काम, अयोध्या पुलिस ने अपनाया ये तरीका

Ayodhya News: अयोध्या की कोतवाली पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे एक दंपति के चेहरे खिल उठे. अयोध्या पुलिस को दंपति ने धन्यवाद दिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 18, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:37 PM IST
पर्स में रखा 42 हजार रुपये उड़ा ले गया बंदर, कोई तरकीब नहीं आ रही थी काम, अयोध्या पुलिस ने अपनाया ये तरीका
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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