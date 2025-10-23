Ayodhya News : अयोध्या में खौफनाक वारदात! अवैध संबंध की राह में बाधा बनी बच्ची को ‘कलयुगी’ मां ने उतारा मौत के घाट

प्रवेश पाण्डेय/अयोध्या न्यूज: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपावली की खुशियों के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मवई थाना क्षेत्र के लखनीपुर गांव में एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही दो माह की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी. यह घटना न केवल गांव बल्कि पूरे जिले को स्तब्ध कर गई है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, लखनीपुर गांव निवासी पूजा की शादी देशराज नामक युवक से हुई थी, जो मुंबई में रहकर मजदूरी करता है. शादी के बाद से ही दोनों के बीच पारिवारिक कलह चल रही थी. इसी बीच पूजा के गांव के ही युवक सत्यनाम से उसके अवैध संबंध बन गए. पति के दूर रहने और लगातार झगड़े की वजह से पूजा अपने प्रेमी के संपर्क में रहने लगी. अगस्त माह में पूजा ने एक बच्ची को जन्म दिया. लेकिन यह बच्ची ही उसके प्रेम संबंधों में बाधा बनने लगी. पूजा और सत्यनाम के बीच बच्ची को लेकर कई बार विवाद भी हुआ. अंततः दोनों ने ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया.

छोटी दीपावली पर मासूम की हत्या

19 अक्टूबर, छोटी दीपावली के दिन पूजा ने अपने प्रेमी सत्यनाम के साथ मिलकर मासूम बच्ची का गला घोंट दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद पूजा ने परिवार को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि बच्ची अचानक बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई. लेकिन जब परिजनों को शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने पूजा और उसके प्रेमी सत्यनाम को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की. पूछताछ के दौरान पूजा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने प्रेमी के कहने पर ही बच्ची की हत्या की, क्योंकि वह उनके रिश्ते के बीच बाधा बन रही थी.

दोनों आरोपी जेल भेजे गए

मवई थानाध्यक्ष सुरेश पटेल ने बताया कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध कारण रहे हैं. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया

