अयोध्या को नंबर-1 बनाने की तैयारी: नगर निगम ने शुरू किया ‘गंदगी पर प्रहार’ अभियान

अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार: उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में बेहतर रैंकिंग पाने के उद्देश्य से नगर निगम ने आज से एक बड़े विशेष स्वच्छता अभियान ‘गंदगी पर प्रहार’ की शुरुआत की है. इस मुहिम का मकसद अयोध्या की गलियों और घाटों को और भी चमकदार और स्वच्छ बनाना है.

राम की पैड़ी से हुई अभियान की शुरुआत

इस अभियान की शुरुआत आज सुबह राम की पैड़ी और नया घाट जैसे पवित्र स्थलों से हुई. यहां खुद अयोध्या के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार अपनी पूरी टीम के साथ झाड़ू लेकर मैदान में उतरे. उनके साथ अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और निगम के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सफाई कार्य में हिस्सा लेकर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया.

शहर भर के 400 ठिकानों पर चला महा-अभियान

महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने जानकारी दी कि यह कोई छोटा-मोटा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक व्यापक योजना है. नगर निगम ने पूरे शहर में लगभग 400 ऐसे स्थानों की पहचान की है, जहां आज एक साथ सफाई का काम चलाया गया. महापौर ने जोर देकर कहा कि यह अभियान सिर्फ आज के दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लगातार जारी रखा जाएगा. उनका कहना है कि अयोध्या का हर कोना साफ रहे, यही हमारा लक्ष्य है.

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जनभागीदारी से बढ़ेगा अभियान का असर

इस महा-अभियान में नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारी पूरी ताकत के साथ जुटे रहे. शहर के सभी 60 वार्डों में पार्षद भी सुबह 7 बजे से ही अपनी-अपनी टीमों के साथ सड़कों पर उतर आए और अपने-अपने इलाकों की सफाई सुनिश्चित की. नगर निगम प्रशासन ने अयोध्या के सभी निवासियों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वे इस अभियान में अपना योगदान दें. अधिकारियों का मानना है कि केवल सरकारी कर्मचारियों के दम पर शहर को साफ नहीं रखा जा सकता, जब तक कि हर नागरिक अपने आसपास सफाई बनाए रखने की जिम्मेदारी न ले. सामूहिक प्रयास और जनता के सहयोग से ही अयोध्या को स्वच्छता के मामले में देश का अव्वल शहर बनाया जा सकता है.

क्या है उम्मीदें?

स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में अयोध्या को शीर्ष पायदान पर लाने के लिए नगर निगम ने न केवल सफाई व्यवस्था को तेज किया है, बल्कि आम लोगों में जागरूकता लाने का भी प्रयास किया है. उम्मीद है कि इस अभियान के बाद रामनगरी की तस्वीर और भी अधिक निखरेगी और श्रद्धालु एक स्वच्छ और सुंदर अयोध्या का अनुभव करेंगे.

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