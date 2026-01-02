Advertisement
Ayodhya

Ayodhya News: रामलला की मूर्ति को जाली से छिप-छिपकर देखता रहा बंदर, मूर्तिकार अरुण योगीराज ने शेयर किए भावुक पल

Ayodhya News: रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखने के बाद आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:17 AM IST
Ayodhya News
Ayodhya News

कृष्णदेव कुमार/अयोध्या:  रामनगरी अयोध्या में बुधवार को भगवान रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा की द्वादशी तिथि मनाई गई. रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने गुरुवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक बंदर रामलला की मूर्ति को जाली से छिप-छिपकर देखता हुआ नजर आ रहा है.  जो वीडियो सामने आया है उसमें बंदर रामलला की मूर्ति के पास आना चाहता है. ऐसा लगता है वो आवाज लगाना चाहता है पर जाली होने के कारण सिर्फ देख ही सकता है.

रामलला की मूर्ति स्थापना के दो साल पूरे 
उत्तर प्रदेश में रामलला की मूर्ति स्थापना के दो साल पूरे हो चुके हैं. अयोध्या रामजन्मभूमि मंदिर में इसको लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.  अयोध्या रामजन्मभूमि परिसर में पांच शताब्दियों के बाद भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है. पहले चरण का निर्माण काम पूरा होने के बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया.  पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे.  

राम मंदिर के निचले तल में लगी प्रभु रामलला की मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है, अब उन्होंने निर्माण प्रक्रिया के दौरान का एक वीडियो शेयर किया है.  इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है. 

भावुक कर देगा वीडियो
अरुण योगीराज के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रामलला की मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया को देखा जा सकता है.  इसमें दिख रहा है कि रामलला की मूर्ति के निर्माण के दौरान एक बंदर ऊपर बनी जाली से लगातार देख रहा है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भावुक मैसेज कर रहे हैं. इस वीडियो पोस्ट में अरुण योगीराज ने लिखा कि आज जब हम अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, मेरा दिल उन धन्य पलों को याद कर रहा है। वे इसे जीवन का अनमोल उपहार करार देते हैं.

22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी गर्भगृह में मौजूद थे. पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी. प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार योगीराज ने बंदर की कहानी सुनाई थी. उस समय का कोई वीडियो सामने नहीं आय़ा था. अब अरुण योगीराज ने वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में रामलला की मूर्ति दिख रही है और मूर्ति का चेहरा ढका हुआ है.

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले का 3 जनवरी को औपचारिक आग़ाज़, तैयारियां पूरी, पहले स्नान से पहले उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम

Ayodhya video: भगवान राम के दर्शन करते दिखा बंदर, रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज ने शेयर किया भावुक VIDEO
 

