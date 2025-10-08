Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2952504
Zee UP-UttarakhandAyodhya

मुस्लिम दंपति ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, भावुक होकर बोले - राम मंदिर आकर मिला दिल को सुकून

Ayodhya News:  अयोध्या में बुधवार को एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जिसने सौहार्द और एकता की नई मिसाल पेश की है. अंबेडकर नगर से आए मुस्लिम दंपति शेर अली और उनकी पत्नी शायरा बानो ने रामलला के दर्शन किए.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

अयोध्या/प्रवेश कुमार: राम नगरी अयोध्या में बुधवार को एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जिसने सौहार्द और एकता की नई मिसाल पेश की है. अंबेडकर नगर से आए मुस्लिम दंपति शेर अली और उनकी पत्नी शायरा बानो ने रामलला के दर्शन किए. पुलिस सुरक्षा में करीब 20 मिनट तक वे राम जन्मभूमि परिसर में रहे और इस दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला.

मुस्लिम दंपत्ति ने की सीएम योगी की तारीफ
शेर अली ने कहा कि राम मंदिर बेहद खूबसूरत बना है, यहां शांति ही शांति है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि “योगी जी ने जो कहा था, उससे कहीं ज्यादा किया है अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है और हर बिरादरी का व्यक्ति आज खुश है. वहीं, शायरा बानो ने भावुक होकर कहा कि “रामलला के दर्शन कर दिल को बहुत सुकून मिला. मंदिर बहुत सुंदर है. मैं सभी से कहना चाहती हूं कि अगर घूमना है तो एक बार अयोध्या जरूर आएं और रामलला के दर्शन करें.”

कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शांति और सौहार्द का मार्ग सनातन धर्म से होकर गुजरता है, और आज का यह दृश्य उस संदेश को साकार करता दिखा. जहां अयोध्या ने फिर साबित किया कि यहां भक्ति के साथ भाईचारे की रोशनी भी जगमगाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अयोध्या दौरे पर सीएम योगी
बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं. साथ ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी रामनगरी में रहेंगी. यहां वित्तमंत्री बृहस्पति कुंड का उद्घाटन करेंगी. इसके अलावा संतों की प्रतिमाओं का अनावरण कार्यक्रम होगा. मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन-पूजन भी करेंगे. दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं.

अयोध्या में 9वें दीपोत्सव का आगाज, वाल्मीकि जयंती पर भूमि पूजन, राम की पैड़ी पर 6 विशालकाय दीपक, जानें इस बार क्या-क्या खास

अयोध्या में हनुमानगढ़ी प्रसाद विवाद, लड्डू सैंपल पर मचा बवाल, फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी ने कराई किरकिरी

 

 

TAGS

Ayodhya news

Trending news

up rojgar mela
लखनऊ में लग रहा बड़ा रोजगार मेला, नामी कंपनी ऑन द स्पॉट देगी नौकरी, 37 हजार तक सैलरी
UP new voter rules
UP की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव, अब घर-घर जाएंगे बीएलओ, वोटर लिस्ट की करेंगे पड़ताल
UP International Trade Show 2025
दिवाली से पहले नोएडा हाट में लगेगा स्वदेशी मेला, लोकल प्रोडक्ट्स को मिलेगा साझा मंच
Ayodhya news
मुस्लिम दंपति ने रामलला के किए दर्शन, बोले - राम मंदिर आकर मिला दिल को सुकून
engegment ring
मैगी-पिज्जा के शौक ने बनवाया चोर! बच्‍चे ने बहन की सगाई की अंगूठी उड़ाई,ऐसे खुला राज
Fathepur Accident
फतेहपुर जिले में दर्दनाक हादसा, तालाब में समाई तेज रफ्तार कार, चार की मौत 5 घायल
Kanpur Garment Factory Accident
लिफ्ट में फंसी युवक की गर्दन, तड़प-तड़पकर गई जान, अंडर गारमेंट फैक्ट्री में मचा बवाल
weather in uttarakhand
आज से फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
Tesu-Jhanjhi Marriage
चांदनी रात में हुई टेसू-झांझी की शादी, महाभारत काल से जुड़ी है ये परंपरा
Gorakhpur News
हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं! अब गोरखपुर में लगे ‘I LOVE MOHAMMAD’ के पोस्टर