मुस्लिम दंपति ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, भावुक होकर बोले - राम मंदिर आकर मिला दिल को सुकून

अयोध्या/प्रवेश कुमार: राम नगरी अयोध्या में बुधवार को एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जिसने सौहार्द और एकता की नई मिसाल पेश की है. अंबेडकर नगर से आए मुस्लिम दंपति शेर अली और उनकी पत्नी शायरा बानो ने रामलला के दर्शन किए. पुलिस सुरक्षा में करीब 20 मिनट तक वे राम जन्मभूमि परिसर में रहे और इस दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला.

मुस्लिम दंपत्ति ने की सीएम योगी की तारीफ

शेर अली ने कहा कि राम मंदिर बेहद खूबसूरत बना है, यहां शांति ही शांति है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि “योगी जी ने जो कहा था, उससे कहीं ज्यादा किया है अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है और हर बिरादरी का व्यक्ति आज खुश है. वहीं, शायरा बानो ने भावुक होकर कहा कि “रामलला के दर्शन कर दिल को बहुत सुकून मिला. मंदिर बहुत सुंदर है. मैं सभी से कहना चाहती हूं कि अगर घूमना है तो एक बार अयोध्या जरूर आएं और रामलला के दर्शन करें.”

कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शांति और सौहार्द का मार्ग सनातन धर्म से होकर गुजरता है, और आज का यह दृश्य उस संदेश को साकार करता दिखा. जहां अयोध्या ने फिर साबित किया कि यहां भक्ति के साथ भाईचारे की रोशनी भी जगमगाती है.

अयोध्या दौरे पर सीएम योगी

बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं. साथ ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी रामनगरी में रहेंगी. यहां वित्तमंत्री बृहस्पति कुंड का उद्घाटन करेंगी. इसके अलावा संतों की प्रतिमाओं का अनावरण कार्यक्रम होगा. मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन-पूजन भी करेंगे. दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं.

