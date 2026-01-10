राम मंदिर में मुस्लिम युवक ने पढ़ी नमाज, रोके जाने पर लगाए संप्रदाय विशेष के नारे, सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया

प्रवेश पांडे/अयोध्या: अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था शनिवार को उस समय सुर्खियों में आ गई, जब एक युवक को धार्मिक गतिविधि करते हुए सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया. यह घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है, जिसने प्रशासनिक और सुरक्षा महकमे में हलचल मचा दी.

राम मंदिर परिसर में पढ़ी नमाज

सूत्रों के मुताबिक, युवक राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था. मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे रोका तो उसने कथित तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बिना देर किए युवक को हिरासत में ले लिया. इसके बाद उसे पूछताछ के लिए एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ खुफिया एजेंसियां और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए. युवक की पहचान, पृष्ठभूमि और मंदिर परिसर में मौजूद होने के उद्देश्य को लेकर गहन जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि यह किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था या फिर कोई एकल घटना.

कश्मीरी बताया ज रहा आरोपी

जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम अब अहद शेख है. उसकी उम्र करीब 55 साल है और वह श्रीनगर का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी से कई कश्मीर शॉल भी बरामद की हैं. अब अहद शेख ने ऐसा क्यों किया. क्या उसकी यह हरकत किसी साजिश का हिस्सा है. सुरक्षा एजेंसियां युवक से पूछताछ कर इसकी जानकारी जुटा रही हैं.

अभी जारी नहीं हुआ आधिकारिक बयान

हालांकि, अब तक इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी चुप्पी साध रखी है. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि या बयान से बचा जा रहा है, ताकि भ्रम या अफवाह की स्थिति न बने.

घटना पर भारतीय सूफ़ी फाउंडेशन का बयान

अयोध्या राम मंदिर मे नमाज पढ़ने वाले युवक को लेकर भारतीय सूफ़ी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है. भारतीय सूफ़ी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने युवक के कश्मीरी होने की वजह से पाकिस्तान से तार जुड़े होने का अंदेशा जताया है.

कशिश वारसी ने कहा, "कोई होशमंद आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा. क्योंकि यह सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है. सीता रसोई तक पहुंचना बड़ी बात है. हैरत है कि कोई सुरक्षा में सेंध लगाकर सीता रसोई तक कैसे पहुंच गया. अगर ये पागल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये होशमंद इंसान है तो इसकी जांच होनी चाहिए."

भारतीय सूफ़ी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्षकशिश वारसी ने कहा कि इसके पीछे देश की सांप्रदायिक सद्भाव को ख़राब करने की क्या साजिश थी उसका पता करना चाहिए. क्योंकि ये कश्मीरी है तो इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं. देश और प्रदेश सरकार इस पर गहन चिंतन कर पता लगाए इसको वहां तक लेजाने वाला कौन है. जो शख्श इसको वहां तक लेकर गया उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए.

इतना ही नहीं सुरक्षाबलों द्वारा आरोपी युवक की गिरफ़्तारी पर कशिश वारसी ने सुरक्षा बलों की बहुत तारीफ की है.

राम मंदिर के 15 किमी के दायरे में नॉनवेज बैन

इसी बीच अयोध्या में धार्मिक आस्था से जुड़े नियमों को और सख्त करते हुए प्रशासन ने राम मंदिर परिसर के चारों ओर 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और होम डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है. यह फैसला पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में नॉन-वेज फूड की ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद लिया गया है.

प्रशासन का कहना है कि कुछ होटल और होमस्टे में मांसाहारी भोजन के साथ शराब परोसे जाने की भी सूचनाएं मिली थीं. इन मामलों को गंभीर मानते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी गई है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है.

पहले राम पथ पर मांस और शराब की बिक्री पर लगी रोक

गौरतलब है कि पहले ही अयोध्या–फैजाबाद को जोड़ने वाले राम पथ पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया गया था. हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब की कुछ दुकानें अब भी संचालित हो रही हैं. नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि मांस की दुकानों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि शराब की दुकानों पर कदम उठाने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति की प्रक्रिया जारी है.

फिलहाल, राम मंदिर परिसर की सुरक्षा और अयोध्या में नियमों के सख्त पालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है.

