राम लला के दरबार में पहुंचे नागालैंड के राज्यपाल; बोले -'भगवान राम हमारे पाहुन, मैं तो अपने घर आया हूं'

अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार: उत्तर प्रदेश के अयोध्या एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति के अद्भुत संगम का साक्षी बन रही है. राम नगरी में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां देशभर से लाखों श्रद्धालु भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. भक्त सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद भव्य राम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं.

क्या है मामला ?

दरअसल, राम मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन कर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मान रहे हैं. मंदिर का दिव्य और भव्य स्वरूप हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है. इसी क्रम में नंदकिशोर यादव, जो नागालैंड के राज्यपाल हैं, ने भी अयोध्या पहुंचकर भगवान श्रीराम के दर्शन किए. दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था, गौरव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. उनके अनुसार, भगवान श्रीराम भारत के आदर्श पुरुष हैं, जिनके जीवन से हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने 500 वर्षों के लंबे इंतजार और संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हर राम भक्त के लिए गर्व और संतोष का विषय है. उन्होंने भावुक होकर कहा कि वे माता सीता की भूमि बिहार से आते हैं, इसलिए उनके लिए अयोध्या आना ऐसा है जैसे अपने पाहुन यानी प्रभु श्रीराम के घर आना. उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का स्वरूप कभी अकेला नहीं होता, उसमें माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी का समावेश होता है. यही भारतीय संस्कृति की एकता और अखंडता को दर्शाता है.

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अयोध्या में बढ़ती भीड़ को लेकर उन्होंने कहा कि पहले लोग यहां आने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब भव्य मंदिर बनने के बाद युवाओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यह बदलती हुई धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होगी.

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