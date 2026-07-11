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Ayodhya Breaking: चढ़ावा विवाद के बाद अयोध्या में आज बड़ी बैठक, नृपेंद्र मिश्रा करेंगे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ महामंथन!

Ayodhya Ram Mandir: आज नृपेंद्र मिश्र राम कथा संग्रहालय में एक और उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे. इस बैठक में संग्रहालय परिसर में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति का आकलन किया जाएगा.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 11, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:24 AM IST
Ayodhya Breaking: चढ़ावा विवाद के बाद अयोध्या में आज बड़ी बैठक, नृपेंद्र मिश्रा करेंगे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ महामंथन!
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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