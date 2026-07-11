/Ayodhya Breaking: चढ़ावा विवाद के बाद अयोध्या में आज बड़ी बैठक, नृपेंद्र मिश्रा करेंगे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ महामंथन!

विशाल रघुवंशी/अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावे और वीआईपी पास को लेकर उपजे हालिया विवाद के बीच आज, 11 जुलाई को अयोध्या में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अगुवाई में यह अहम बैठक आयोजित की जाएगी. विवाद सामने आने के बाद ट्रस्ट की यह पहली औपचारिक बैठक है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. बैठक की विशेष बात यह रहेगी कि ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन पहली बार आधिकारिक रूप से समीक्षा बैठक में शामिल होंगे.