राम मंदिर के बाद अब रामकथा संग्रहालय की बारी, 10 अक्टूबर से शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

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प्रवेश कुमार/अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में लगातार दो दिन से बैठकें कर रहे हैं. राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के निर्माण और उसकी 20 गैलरियों को विकसित करने पर फोकस किया जा रहा है.नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि संग्रहालय की स्टोरी लाइन तैयार हो चुकी है. इसमें 20 गैलरियां होंगी, जिनमें भगवान श्रीराम से जुड़े इतिहास, राम मंदिर आंदोलन और खुदाई में मिली पुरातात्विक वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा. गैलरियों में वीडियो, 3D समेत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.
10 अक्टूबर को जारी होंगे टेंडर
उन्होंने बताया कि संग्रहालय के मुख्य कार्य के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर जारी किए जाएंगे.अनुमान है कि अक्टूबर के अंत तक टेंडर फाइनल हो जाएगा. इसके बाद करीब 6 महीने में गैलरियों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है.
उन्होंने कहा कि यह अंतिम भुगतान का समय है जिसे लास्ट पेमेंट कहते हैं इससे पहले जो कार्य हुए हैं उसका भुगतान हो चुका है. अब शर्तनामे के अनुसार हर कंपनी को एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी है की आने वाले वर्षों में गुणवंता बनी रहेगी. एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है कि जब अंतिम भुगतान किया जाएगा तो क्या कुछ सैंपल के रूप में सिलेक्टिव रूप में थर्ड पार्टी से ऑडिट करने की बात की गई है।इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को कहा गया है कि कम से कम 60 से 70% अंतिम बिलों को उनके ऑर्डर के अनुसार उसकी ऑडिट कर ली जाए इसके लिए दो माह का समय तय किया गया है.
प्रभु श्री राम का कालखंड व इतिहास
परिसर की खुदाई के दौरान मिली पुरातात्विक वस्तुओं को एक विशेष गैलरी में रखा जाएगा, जो प्रभु राम की उपस्थिति और उनके कालखंड के इतिहास को प्रमाणित व प्रदर्शित करेगी. एक गैलरी में पिछले 500 वर्षों के राम मंदिर आंदोलन में कानून और न्यायालय की भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके लिए न्यायालय से संबंधित आवश्यक सामग्री भी जुटाई जा रही है.
हनुमान जी गैलरी
साइंटिफिक मंत्रालय द्वारा निर्मित हनुमान जी की गैलरी का काम पूरा हो चुका है.नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक, हनुमान जी की गैलरी का निर्माण पूरा हो चुका है. इसके अलावा मंदिर परिसर के बाहर बन रहा ऑडिटोरियम जनवरी-फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है.
3D और आधुनिक तकनीक
रामकथा संग्रहालय में निदेशक संजीव कुमार सिंह द्वारा तैयार स्टोरीलाइन पर आधारित 3D और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से वीडियो और ऑडियो-विजुअल कंटेंट तैयार किए जाएंगे.
बैठक में टाटा कंसल्टेंसी, एलएंडटी और सहयोगी कंपनियों के अंतिम भुगतान पर भी चर्चा हुई. अंतिम भुगतान से पहले कंपनियों को शर्तों के अनुसार परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी होगी. इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को अंतिम बिलों के 60-70 प्रतिशत की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए दो महीने का समय निर्धारित किया गया है.वहीं, राम मंदिर परिसर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जिसे जल्द पूरा करने की बात कही गई है.
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