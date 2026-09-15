राम मंदिर के बाद अब रामकथा संग्रहालय की बारी, 10 अक्टूबर से शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि यह अंतिम भुगतान का समय है जिसे लास्ट पेमेंट कहते हैं इससे पहले जो कार्य हुए हैं उसका भुगतान हो चुका है. अब शर्तनामे के अनुसार हर कंपनी को एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी है की आने वाले वर्षों में गुणवंता बनी रहेगी. एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है कि जब अंतिम भुगतान किया जाएगा तो क्या कुछ सैंपल के रूप में सिलेक्टिव रूप में थर्ड पार्टी से ऑडिट करने की बात की गई है।इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को कहा गया है कि कम से कम 60 से 70% अंतिम बिलों को उनके ऑर्डर के अनुसार उसकी ऑडिट कर ली जाए इसके लिए दो माह का समय तय किया गया है.