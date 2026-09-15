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राम मंदिर के बाद अब रामकथा संग्रहालय की बारी, 10 अक्टूबर से शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

Nripendra Misra Ayodhya: श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा इस समय अयोध्या में है और वह लगातार दो दिन से बैठक कर रहे हैं. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब श्री राम कथा संग्रहालय के निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है. पढ़िए नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर परिसर के निर्माण को लेकर क्या कहा...

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 15, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:36 PM IST
राम मंदिर के बाद अब रामकथा संग्रहालय की बारी, 10 अक्टूबर से शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया
Image Credit: Ayodhya News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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