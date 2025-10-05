अयोध्या में तेज धमाके से मकान की छत उड़ गई, एक की मौत, गूंज उठा इलाका

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: अयोध्या जनपद में रविवार दोपहर अचानक एक मकान में जोरदार धमाका हुआ. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में आ गए.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना बीकापुर में कोतवाली के सामने जाना बाजार रोड की बताई जा रही है. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन भी बुलाई गई. शुरुआती आशंका सिलेंडर ब्लास्ट की जताई गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि यह धमाका नहीं बल्कि जर्जर मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के दौरान मकान की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए. किसी भी प्रकार के विस्फोट के साक्ष्य नहीं मिले हैं. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

धमाके में आसपास के तीन-चार घरों की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने इलाके को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अनाधिकृत लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. घटना उस घर में हुई जो विवेकानंद पांडे का बताया जा रहा है. उनकी मां उषा देवी ने बताया कि घटना के समय वह घर पर नहीं थीं. उनका बेटा घर पर ही था और हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है.

और पढे़ं: मारो, सबको मारो… सड़क पर खूनी भिड़ंत, दो गुट लाठी-डंडों से भिडे, वीडियो देख लोग कांप उठे!

