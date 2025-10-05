Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2948941
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या में तेज धमाके से मकान की छत उड़ गई, एक की मौत, गूंज उठा इलाका

Ayodhya News: अयोध्या जिले में एक मकान में आज अचानक जबरदस्त विस्फोट हो गया. धमाके से मकान की छत उड़ गई और आसपास का इलाका डर और हड़कंप में घिर गया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 05, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: अयोध्या जनपद में  रविवार दोपहर अचानक एक मकान में जोरदार धमाका हुआ. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में आ गए.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  बीकापुर में कोतवाली के सामने जाना बाजार रोड की बताई जा रही है. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन भी बुलाई गई. शुरुआती आशंका सिलेंडर ब्लास्ट की जताई गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि यह धमाका नहीं बल्कि जर्जर मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के दौरान मकान की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए. किसी भी प्रकार के विस्फोट के साक्ष्य नहीं मिले हैं. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

धमाके में आसपास के तीन-चार घरों की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने इलाके को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अनाधिकृत लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. घटना उस घर में हुई जो विवेकानंद पांडे का बताया जा रहा है. उनकी मां उषा देवी ने बताया कि घटना के समय वह घर पर नहीं थीं. उनका बेटा घर पर ही था और हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है. 

और पढे़ं: मारो, सबको मारो… सड़क पर खूनी भिड़ंत, दो गुट लाठी-डंडों से भिडे, वीडियो देख लोग कांप उठे!
 

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Unnao News
पत्‍थरबाजों पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे...कांग्रेस सांसद के बयानों पर मंत्री का पलटवार
Ayodhya news
अयोध्या में तेज धमाके से मकान की छत उड़ गई, एक की मौत, गूंज उठा इलाका
Sonbhadra News
सोनभद्र में महिला की रहस्यमय मौत! खेत में मिला शव, चार दिन पहले हुई थी गायब
DSP transferred
दिवाली से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, योगी सरकार ने 82 DSP ट्रांसफर किए
Barabanki News
मारो, सबको मारो… सड़क पर खूनी भिड़ंत, वीडियो देख लोग कांप उठे!
PM And CM Robot Security
PM-CM और VVIP सुरक्षा में तैनात होंगे ये सर्विलांस रोबोट, जानें क्या होता है T-HCBS?
raebareli news
यूपी पुलिस के निशाने पर ड्रोनबाज, अब तक 90 ड्रोन पकड़े गए, 140 लोग चिन्हित
Ghaziabad News
गाजियाबाद में जेल से भगाने की साजिश नाकाम, मास्टरमाइंड निकला वर्दी वाला!
Interesting News
यूपी का वो जिला जिसे कहते हैं ‘मिनी कोलकाता’, बहुत कम लोग जानते इसका नाम!
UP District Judged Transfer
UP में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर,नोएडा समेत इन जिलों को मिले नए डिस्ट्रिक्ट जज
;