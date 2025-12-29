Advertisement
Ayodhya

अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब: अटल स्मृति सम्मेलन में महिलाओं की भारी भागीदारी, भाजपा नेताओं ने भरी हुंकार

Ayodhya News: अयोध्या जिले में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह के तहत आयोजित किया गया. जहां पर हजारों की संख्या में महिलाओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:57 PM IST
Ayodhya News/प्रवेश कुमार पांडेय: अयोध्या के रुदौली विधानसभा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह के तहत आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में मंगलवार को जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी. रुदौली के बहरास मैदान में हुई इस विशाल जनसभा में विशेषकर महिलाओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम में अलग ही जोश भर दिया.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी और विशिष्ट अतिथि विधायक रामचंद्र यादव ने शिरकत की. सम्मेलन की शुरुआत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई.

समारोह को संबोधित करते हुए शंकर लाल लोधी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता थे. उनके विचार आज भी देश की दिशा तय कर रहे हैं. उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए सपा और कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा.

इसी दौरान रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने अटल जी की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को ग्रामीण विकास की रीढ़ बताते हुए जनता का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनका सबसे बड़ा बल है और भीड़ स्पष्ट संकेत दे रही है कि 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है. कार्यक्रम के दौरान लगातार बढ़ती भीड़ और उत्साहपूर्ण माहौल ने रुदौली की राजनीतिक तापमान को और गर्म कर दिया.

राम नगरी अयोध्या में सघन चेकिंग अभियान
वहीं अयोध्या में नव वर्ष के आगमन और प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर देर रात्रि तक रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रामनगरी के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

क्षेत्राधिकारी अयोध्या और कोतवाल अयोध्या की अगुवाई में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से रामनगरी के सभी प्रवेश मार्गों पर वाहनों और आने-जाने वाले लोगों की गहन जांच की.श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहनों में ही चेकिंग की गई, ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी न हो. 

इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों से ब्लैक फिल्म उतरवाई गई, वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में भी सख़्त कार्रवाई की गई. कई लग्ज़री वाहनों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साफ़ संदेश दिया कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन  करने आ रहे हैं
नए साल से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन और पूजन के लिए रामनगरी पहुंच रहे हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय नज़र आ रहा है.श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है.

अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब: अटल स्मृति सम्मेलन में महिलाओं की भारी भागीदारी
