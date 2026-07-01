/राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा, अनिल मिश्रा की सिफारिश पर 125 से ज्यादा कर्मचारियों की हुई नौकरी

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Ayodhya Ram Mandir Chanda Chori/अमित भारद्वाज: अयोध्या स्थित राम मंदिर दान चोरी मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच तेज हो गई है. राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा का बयान दर्ज किया गया है. इस मामले में जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस मामले में डॉ. अनिल मिश्रा सबसे बड़ा साजिशकर्ता नजर आ रहे हैं. इस बात की पुष्टि महंत धर्मदास ने भी ज़ी मीडिया से बातचीत में की थी.
सबसे बड़ा साजिशकर्ता कौन?
ज़ी मीडिया से बातचीत के दौरान महंत धर्मदास ने कहा था कि इस चोरी के खेल में सबसे बड़ा रोल डॉ. अनिल मिश्रा का ही है. वही, तमाम बातें एसआईटी जांच कर्ता सूत्र भी बता रहे हैं, जो महंत धर्मदास ने ज़ी मीडिया से कही थी. सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में डॉक्टर अनिल मिश्रा सबसे बड़े साजिशकर्ता नजर आ रहे हैं.
जांच में चौंकाने वाले खुलासे
सूत्रों का कहना है कि जांच में यह अहम खुलासा हुआ है कि राम मंदिर में अनिल मिश्रा की सिफारिश पर सवा सौ से ज्यादा कर्मचारियों की ट्रस्ट के प्रबंधन में भर्ती करवाई गई थी. यह सभी अनिल शर्मा के अपने खास लोग बताइए जा रहे हैं. चंपत और गोपाल राव के लोगों की भर्ती उनके मुकाबले लगभग आधी थी. एसआईटी जांच में ये अहम तथ्य सामने आया है.
सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सिफारिशी
सूत्रों की मानें तो अब अनिल मिश्रा की भूमिका कमीशन से लेकर चढ़ावा चोरी में गहराती जा रही है. दरअसल, चोरी में अब जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें टिन्नू यादव, चंपत राय का करीबी था. जबकि आरोपी सुभाष श्रीवास्तव रिटायर बैंक कर्मी है. इसके अलावा अन्य छह आरोपी बैंक की तरफ से एक कंपनी के जरिए ठेके पर रखे गए थे. हालांकि, ये सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सिफारिशी थे.
किसकी है सबसे बड़ी भूमिका?
सूत्रों के मुताबिक, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा, जिनकी भूमिका इस खेल में काफी बड़ी है. डॉक्टर अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. मंदिर प्रबंधन ने जितने भी कर्मी अपने स्तर पर रखे थे, उनमें से अधिकतर अनिल के परिचित, करीबी या रिश्तेदार थे. जिसको चाहते उसको नौकरी दे देते. इसलिए उनका हस्तक्षेप भी हर जगह पर रहता था.
गणनाकर्मियों को हटाने से रोका-सूत्र
सूत्रों का तो यह भी कहना है कि गड़बड़ियों की आशंका पर जब एक बैंक अधिकारी ने सभी गणनाकर्मियों को हटाने की बात कही थी, तब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया था. यही नहीं, किसी को भी हटाने नहीं दिया गया था. इसमें चंपत राय, गोपाल राव और टिन्नू यादव ने तो पैरवी की ही थी. मगर सबसे अधिक सिफारिश अनिल मिश्रा ने की थी. वह अड़ गए थे कि कोई भी कर्मी नहीं हटाया जाएगा. हुआ भी यही था. अब पता चल रहा है कि इसके पीछे का असल खेल क्या था.
अनिल मिश्रा की संपत्ति की जांच
एसआईटी अनिल मिश्रा पर कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान उनकी कई संपत्तियों के बारे में पता चला है. एसआईटी ये भी आकलन कर रही है कि ट्रस्टी बनने के बाद इनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है. सूत्र बताते हैं कि इसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है. जो सामान्य नज़र नहीं रही है.