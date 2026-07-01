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राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा, अनिल मिश्रा की सिफारिश पर 125 से ज्यादा कर्मचारियों की हुई नौकरी

Ayodhya Ram Mandir Chanda Chori: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सूत्रों की मानें तो इस मामले में डॉ. अनिल मिश्रा सबसे बड़ा साजिशकर्ता नजर आ रहे हैं. इस बात की पुष्टि महंत धर्मदास ने भी ज़ी मीडिया से बातचीत में की थी.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 01, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:30 AM IST
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा, अनिल मिश्रा की सिफारिश पर 125 से ज्यादा कर्मचारियों की हुई नौकरी
Image Credit: Ram Mandir Chanda ChoriSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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