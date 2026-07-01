/राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा, अनिल मिश्रा की सिफारिश पर 125 से ज्यादा कर्मचारियों की हुई नौकरी

गणनाकर्मियों को हटाने से रोका-सूत्र

सूत्रों का तो यह भी कहना है कि गड़बड़ियों की आशंका पर जब एक बैंक अधिकारी ने सभी गणनाकर्मियों को हटाने की बात कही थी, तब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया था. यही नहीं, किसी को भी हटाने नहीं दिया गया था. इसमें चंपत राय, गोपाल राव और टिन्नू यादव ने तो पैरवी की ही थी. मगर सबसे अधिक सिफारिश अनिल मिश्रा ने की थी. वह अड़ गए थे कि कोई भी कर्मी नहीं हटाया जाएगा. हुआ भी यही था. अब पता चल रहा है कि इसके पीछे का असल खेल क्या था.