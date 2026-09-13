/विनोद साहनी हत्याकांड पर गरमाई सियासत, पल्लवी पटेल बोलीं- पीड़ितों को मूली-गाजर समझा जा रहा

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अतुल कुमार यादव/गोंडा: विनोद साहनी हत्याकांड को लेकर गोंडा में सियासत गरमा गई है. राजनीतिक दलों के नेता विनोद के घर पहुंच रहे हैं. वहीं, पुलिस ने बाराबंकी बार्डर पर नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी है. बावजूद रविवार को पुलिस को चकमा देकर सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल गोंडा पहुंच गईं. अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ विनोद साहनी के घर पहुंचीं और परिजनों को सांत्वना दीं.
विनोद साहनी के घर पहुंचीं पल्लवी पटेल
पल्लवी पटेल ने मृतक विनोद साहनी की पत्नी ऊषा देवी, बेटे राजा साहनी, बेटी रागिनी और विजयलक्ष्मी से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और शोक संवेदना व्यक्त कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है. वहीं, मीडिया से बात करते हुए सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने निषाद समाज, मल्लाह समाज के लिए मुखर बनकर आवाज उठाता था, उनकी हत्या कर दी गई.
सूबे में जातंकवादियों से खतरा
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर जो पीड़ित वर्ग है, जो दलित है शोषित है, आदिवासी पिछड़ा है, वह अंदर तक डर चुका है. पल्लवी पटेल ने कहा कि विनोद साहनी की हत्या को देखकर लगता है कि आज इतना बड़ा खतरा देश की सरहदों पर आतंकवादियों से नहीं है, जितना खतरा आज सूबे में जातंकवादियों से है. ऐसी सत्ता से संरक्षित जो समाज है, जो समुदाय है, वह पीड़ितों को इस कदर मार रहा है जैसे हम लोग मूली गाजर हो गए हैं.
इस सरकार में पिछड़ों और दलितों की सुनने वाला कोई नहीं
जब सरकार और मंत्रियों से सवाल पूछो तो जवाब ऐसे देते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं. बावजूद संगठित अपराध हो रहे हैं. लोगों की दिनदहाड़े हत्या की जा रही है. सरकार सिर्फ प्रयास कर रही है. पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि इस सरकार में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का सुनने वाला कोई नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में अगर किसी की सुनवाई हो रही है तो सत्ता संरक्षित लोगों की हो रही है.
परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजा देने की मांग
वहीं, आरोपियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विनोद कुमार साहनी जब घायल हुए उन्होंने खुद अपनी जुबानी उन्होंने गोलू सिंह, आकाश सिंह का नाम लिया है. इन्हीं नामों को तहरीर में भी दिया गया है तो वही अपराधी हैं. ऐसे में अगर इन आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो मैं परिवार के साथ न्याय की लड़ाई लडूंगी. उन्होंने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. अधिकारियों को सस्पेंड करने से परिवार को न्याय नहीं मिलेगा. पल्लवी पटेल ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है. साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो. आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की मांग की है.
चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी पुलिस ने रोका
वहीं, विनोद साहनी हत्याकांड को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सैकड़ों समर्थकों के साथ गोंडा जा रहे थे. पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया तो वह भड़क गए. अपने समर्थकों के साथ बाराबंकी एसपी कार्यालय पहुंच गए. यहां अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह से उनकी बातचीत हुई. चंद्रशेखर आजाद के एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.