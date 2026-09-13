/विनोद साहनी हत्याकांड पर गरमाई सियासत, पल्लवी पटेल बोलीं- पीड़ितों को मूली-गाजर समझा जा रहा

परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजा देने की मांग

वहीं, आरोपियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विनोद कुमार साहनी जब घायल हुए उन्होंने खुद अपनी जुबानी उन्होंने गोलू सिंह, आकाश सिंह का नाम लिया है. इन्हीं नामों को तहरीर में भी दिया गया है तो वही अपराधी हैं. ऐसे में अगर इन आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो मैं परिवार के साथ न्याय की लड़ाई लडूंगी. उन्होंने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. अधिकारियों को सस्पेंड करने से परिवार को न्याय नहीं मिलेगा. पल्लवी पटेल ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है. साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो. आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की मांग की है.