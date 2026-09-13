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विनोद साहनी हत्याकांड पर गरमाई सियासत, पल्लवी पटेल बोलीं- पीड़ितों को मूली-गाजर समझा जा रहा

Gonda News: सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल विनोद साहनी के परिजनों से मिलने गोंडा पहुंच गईं. पल्लवी पटेल ने विनोद साहनी हत्याकांड को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 13, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:23 PM IST
विनोद साहनी हत्याकांड पर गरमाई सियासत, पल्लवी पटेल बोलीं- पीड़ितों को मूली-गाजर समझा जा रहा

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